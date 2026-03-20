Aston Martin refuerza a Newey y explica su papel de jefe: «Aquí hacemos las cosas diferentes»

Aston Martin ha salido a desmentir los rumores sobre la posible marcha de Adrian Newey como jefe de equipo, en ningún caso de su papel como líder del desarrollo de monoplazas. Las informaciones sobre la más que posible llegada de Jonathan Weathley para ocupar un puesto que no se esperaba que ocupase el ingeniero británico han hecho saltar al dueño de la escudería, Lawrence Stroll, que ha respaldado este viernes al otro máximo accionista.

«Con la especulación actual que rodea el papel de Adrian Newey en nuestro equipo, quiero tomar esta oportunidad para dejar las cosas claras. Como presidente ejecutivo y controlador accionista, me gustaría reafirmar que Adrian Newey es mi socio y un importante accionista», comienza la carta del propietario canadiense.

«Él es el gerente técnico de Aston Martin Partner y tenemos una verdadera asociación construida sobre una visión compartida de éxito para la compañía. Aquí hacemos las cosas de manera diferente y no adoptamos actualmente el papel de jefe de equipo que ves en el resto», añade.

An update from Lawrence Stroll. pic.twitter.com/wLtZ0ZZpV0 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 20, 2026

De esta manera, Newey seguirá siendo el jefe de Fernando Alonso durante los próximos meses, algo que iba a suceder en cualquier caso si llega a Wheatley por el período de gardening de seis meses.

Así avala Aston Martin a Newey: «Como el ingeniero más exitoso en la historia del deporte, el enfoque principal de Adrian está en el liderazgo estratégico y técnico, donde él sobresale. Cuenta con el apoyo de un equipo de liderazgo para cumplir con todos los aspectos del negocio, tanto en el campus como en la pista».

Aston Martin y la salida del jefe de Audi

«Nos contactan regularmente ejecutivos veteranos de otros equipos que desean unirse a Aston Martin, pero de acuerdo con nuestra política, no hacemos comentarios sobre rumores y especulaciones», cierra un comunicado que firma Lawrence Stroll. Minutos antes del escrito de la escudería, se conocía oficialmente la marcha de Weathley. Se quedará Mattia Binotto en solitario al frente del nuevo equipo alemán de Fórmula 1.