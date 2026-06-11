Lío de faldas en el pádel profesional: corta con su novia y a los días le pillan con una influencer que estuvo con Lamine Yamal

Terremoto en el mundo del pádel y en el circuito profesional de Premier Padel. Y no tiene nada que ver con lo que ocurre en las pistas, sino con la vida sentimental de dos jugadores profesionales. Javi Leal, español que ocupa el puesto número 17 del ránking mundial, y Victoria Iglesias, que es la jugadora 20 del mundo, eran pareja hasta hace unos días que rompieron su relación. Hasta ahí, todo entra dentro de la normalidad.

Lo curioso es que el gaditano, días después de cortar con la también jugadora profesional, ha sido pillado con la influencer Fati Vázquez, conocida entre otras cosas porque en su día compartió varios días junto a Lamine Yamal en una escapada romántica que dio mucho que hablar. El periodista Javier Hoyos informa de todo este asunto a través de sus canales en las diferentes redes sociales, y hasta el momento ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto.

Ambos jugadores tenían un romance desde hace tiempo. De hecho, subieron hace poco una foto de la mano en Roma con el Coliseo de fondo. Sin embargo, poco después la relación se rompió. Lo sorprendente es que la gallega Fati Vázquez fuera pillada viendo un partido de Javi Leal en el torneo que se está disputando en estos momentos. Y el caso es que según el reportero las personas que los pudieron ver aseguran que están juntos y tienen un romance.

Javi Leal, ahora con Fati Vázquez

Hace unos meses, varios medios de comunicación recogieron la difusión de unas fotografías que generaron especulación en redes sociales sobre un posible encuentro entre el futbolista Lamine Yamal y la creadora de contenido Fati Vázquez durante un viaje a Italia en el verano de 2025. Las imágenes, publicadas de forma independiente en sus respectivas redes sociales, mostraban escenarios similares como yates, zonas costeras y villas privadas, lo que llevó a algunos usuarios y posteriormente a la prensa del corazón a relacionar ambos viajes y sugerir una posible coincidencia de destino.

Además, alguna revista publicó imágenes de ambos juntos a bordo de un barco y disfrutando de un paseo en moto de agua. Se viralizó tanto el contenido que provocó que la historia ganara fuerza en redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del entorno mediático y deportivo durante esos días. Además, la gallega reconoció semanas después que había estado con Lamine Yamal y que se lo había pasado muy bien, aunque no entendía porque dejaron de verse.