Nuevo lío con Lamine Yamal que nada tiene que ver con los terrenos de juego Del joven futbolista del Barcelona ya han hablado varias influencers, una de ellas Fati Vázquez Ahora, otra conocida creadora de contenido española asegura que Yamal intentó ligar con ella

Nuevo lío con Lamine Yamal que nada tiene que ver con los terrenos de juego. Del joven futbolista del Barcelona ya han hablado varias influencers, una de ellas Fati Vázquez, con la que fue pillado en un barco de vacaciones. Pero ella era una más, tal y como contó después en una entrevistsa. Ahora, otra conocida creadora de contenido española asegura que Yamal intentó ligar con ella de una manera algo extraña.

Y es que Carla Aish (carlaaaish) asegura en el podcast Batmowli que un famoso futbolista le envió una foto con billetes y una bolsa Louis Vuitton para impresionarla. No dice directamente el nombre de Lamine Yamal, pero luego comenta: «Lo que no sé es cómo pudo caer la Fati Vázquez». Queda claro que se refiere al joven azulgrana, sobre el que dice que escribe a muchas influencers como ella.