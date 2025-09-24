Fati Vázquez, sobre su encuentro con Lamine Yamal: «No coincidí con la otra chica por horas»

La conocida influencer Fati Vázquez no ha dudado un solo segundo en hablar, por primera vez, de su relación con el futbolista Lamine Yamal. De esta forma, ha puesto punto y final a una gran cantidad de rumores que se han desatado en los últimos meses. La gallega se ha sincerado en el videopódcast En todas las salsas, donde ha explicado cómo comenzó su relación con el jugador del F.C. Barcelona y cómo evolucionó: «Yo no puedo negar lo innegable», comenzó diciendo la joven. Así pues, reconoció que su vínculo con Lamine Yamal comenzó bastante antes de que se hicieran públicas las imágenes de sus vacaciones en Italia. Pero no todo queda ahí, sino que explicó que su primer encuentro en persona también tuvo lugar en ese país, en un entorno privado. Es más, el joven jugador de fútbol únicamente estaba acompañado de su representante, puesto que su objetivo era garantizar que hubiese cierta discreción en esos primeros encuentros.

Lejos de que todo quede ahí, Fati Vázquez ha desvelado que, aunque las fotografías se filtraron, nadie de su círculo más cercano tenía idea de su relación con Lamine Yamal hasta ese instante. «No fue de la noche a la mañana», aclaró la gallega en el videopódcast En todas las salsas, desvelando que su vínculo con él se construyó de forma gradual. Es más, antes de verse en persona, estuvieron aproximadamente ocho meses hablando. Por si fuera poco, Fati Vázquez continuó explicando lo sucedido y cómo lo vivió: «Yo me enteré que iban a salir las fotografías el día anterior, me avisó Javi Hoyos». Además, aclaró que no tenía por costumbre irse de vacaciones con cualquiera, «ni aunque sea el rey de España». Todo ello mientras volvía a hacer hincapié en que su vínculo con Lamine Yamal se forjó meses atrás y no fue un encuentro aislado, fortuito y casual, ni mucho menos.

Durante su paso por el mencionado videopódcast, la gallega dio a conocer que Lamine Yamal le escribió en 2018, cuando él tenía solamente 11 años: «Supongo que él era mi fan y creo que yo para él fui la típica cosa para tachar de la ‘lista de cosas que hacer’», comentó. Aun así, el joven jamás reconoció que, cuando era pequeño, era su fan: «Su ego no lo permitiría».

Al ser preguntada por la humildad de Lamine Yamal, Fati Vázquez tiene claro que, según su criterio, el futbolista no está bien asesorado, ni mucho menos. Acto seguido, la influencer quiso compartir detalles que, hasta ahora, se desconocían respecto a esas vacaciones que disfrutó con Lamine Yamal en la costa italiana.

«Yo llegué un día más tarde de lo que tenía planeado y no coincidí con la chica que estaba antes de estar conmigo por horas», reconoció. Aunque no dio iniciales de la joven, desvela que «ya se sabría quién es». Por si fuera poco, Fati Vázquez se ha pronunciado sobre la relación que Lamine Yamal mantiene actualmente con la argentina Nicki Nicole: «Yo creo que él si está muy pillado, ella no».