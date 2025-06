No es ningún secreto que, en los últimos días, Fati Vázquez y Lamine Yamal se han convertido en dos de los protagonistas de la actualidad en la prensa del corazón. Y todo porque salieron a la luz una serie de fotografías en las que podíamos ver a la influencer y al futbolista disfrutando de unas vacaciones en Italia. Esta presunta relación sentimental era hasta ahora desconocida por sus seguidores. Aun así, no estuvo exenta de durísimas críticas debido a la diferencia de edad que hay entre ambos, puesto que él tiene 17 y ella 30 años. Lejos de que todo quede ahí, la situación se complicó aún más cuando el futbolista utilizó sus redes sociales, concretamente su perfil de Instagram, para compartir una serie de imágenes. Además, aseguró que estaba «soltero y feliz». Como no podía ser de otra manera, la creadora de contenido no tardó en reaccionar, mostrándose realmente decepcionada con la actitud de Lamine Yamal.

Más allá de las declaraciones que ha hecho en la revista Pronto, la influencer no ha dudado un solo segundo en lanzar un comunicado en exclusiva para los compañeros del programa Y ahora Sonsoles, que se emite de lunes a viernes en Antena 3. El objetivo de Fati Vázquez con este nuevo paso no es otro que frenar cualquier tipo de desinformación sobre este asunto que no solamente le está afectando a ella, sino también a su círculo más cercano. De esta forma, la joven reconoció que en ningún momento se acercó a Lamine Yamal por fama, puesto que ella ya era conocida. Lejos de que todo quede ahí, Fati Vázquez quiso aclarar que si hay algo que le ha dolido profundamente de este asunto es que el futbolista ha sido verdaderamente incapaz de dar la cara ante este revuelo que se ha ocasionado tras la publicación de sus imágenes.

Sobre todo después de enterarse de que Lamine Yamal estuvo con otra joven tan solo unas horas antes de verse las caras en Sicilia. «Durante mi estancia, descubrí que otra chica había estado allí justo antes que yo y que, por cuestión de horas, no llegamos a coincidir. Esta información me tomó por sorpresa, como a cualquier otra persona que se viera en una situación similar», explicó la influencer en este comunicado.

Lejos de que todo quede ahí, aprovechando el altavoz que le brindaba Y ahora Sonsoles, la creadora de contenido en redes sociales quiso ir mucho más allá: «Quiero dejar claro que no tengo ni he tenido jamás un interés económico en esta historia. Soy una mujer independiente desde los 18 años».

Y fue más allá: «Llevo más de 10 años trabajando en redes sociales como creadora de contenido, mucho antes de que Lamine fuera una figura pública. Mi trayectoria es sólida, profesional y autónoma». Pero no todo queda ahí, ya que Fati Vázquez quiso hacer hincapié en algo que le ha hecho mucho daño: «Se ha insinuado que si Lamine no fuera una figura pública, yo no me habría fijado en él».

«Pero también es justo decir que, si yo no tuviese la trayectoria y visibilidad que tengo, probablemente él tampoco se habría fijado en mí», explicó. Además, quiso ir más allá: «Mis palabras no buscan confrontar, sino cerrar un ciclo con honestidad. Agradezco profundamente a quienes han decidido no juzgar desde el prejuicio y han optado por informarse antes de atacar», aseguró para Y ahora Sonsoles.