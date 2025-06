Lamine Yamal, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los jugadores de fútbol más reconocidos en todo el mundo. A pesar de tener sólo 17 años, el joven ha conseguido cautivar a los apasionados de este deporte como consecuencia de su talento innato. Algo que no solamente demuestra en el FC Barcelona, sino también en la Selección Española. A pesar de todo, en los últimos días, Lamine Yamal ha sido noticia por algo que nada tiene que ver con el ámbito profesional, sino con el personal. Y todo porque salieron a la luz unas imágenes de su escapada a Sicilia con la influencer Fati Vázquez y varios amigos. Tras el revuelo que se ha generado por la diferencia de edad entre ambos (él tiene 17 y ella 30 años), el futbolista se ha apresurado a desmentir cualquier tipo de relación sentimental con la creadora de contenido.

Después de todo lo que se ha hablado sobre este vínculo entre ambos, Fati Vázquez se sinceró con Sofía Bancoff, redactora de TardeAR, sobre cómo se sentía tras la publicación de esas imágenes y lo sucedido en los últimos días. «Yo me he encontrado a una Fati bastante afectada», confesó la periodista en el programa de Telecinco. Por si fuera poco, quiso aprovechar la ocasión para trasladar unas palabras textuales de la creadora de contenido en redes sociales: «No me hace falta ningún hombre, por mucho dinero que tenga, para poderme ir de vacaciones a ningún sitio». Pero no todo queda ahí, ya que la influencer ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para conocer una entrevista a los compañeros de la revista Pronto. Entre otras cuestiones, Fati Vázquez no tuvo reparos a la hora de reconocer lo siguiente: «Esta situación está afectando mucho a mi familia».

Respecto a la diferencia de 13 años que existe entre los dos y que Lamine Yamal todavía es menor de edad, la influencer se ha pronunciado: «No he hecho nada ilegal». Y añadió: «En España, desde los 16 años, uno puede hacer lo que quiera». Es más, reconoce que ha recibido amenazas de muerte tras la publicación de las imágenes con el futbolista en Sicilia: «Eso sí es delito».

Lejos de que todo quede ahí, Fati Vázquez ha querido dejar muy claro que se siente profundamente decepcionada con la actitud que está mostrando Lamine Yamal tras la publicación de esas fotografías: «Me parece muy feo que él lo haya negado. No tengo nada que ocultar, el primero que mintió fue él».

Pero no todo queda ahí, ya que la creadora de contenido quiso ir mucho más allá: «Yo ya tenía una imagen pública, no soy una desconocida. Esta historia genera repercusión porque los dos somos conocidos», explicó. Por si fuera poco, confesó que fue Lamine Yamal el que se interesó en ella, y «no al revés».

«Si esta persona me aporta disfrutar de unas vacaciones, ¿por qué no voy a hacerlo? Me duele que Lamine no haya dado la cara por mí, que se haya desentendido completamente y no se preocupe por cómo estoy», se lamentó. Es más que evidente que la influencer está profundamente decepcionada con el revuelo que se ha generado.