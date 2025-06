No es ningún secreto que las imágenes que han salido a la luz de Lamine Yamal y Fati Vázquez continúan dando de qué hablar. Entre otras cuestiones, por la diferencia de años que hay entre el futbolista y la influencer y, por si fuera poco, hay que recordar que él todavía es menor de edad. Por lo tanto, la polémica está servida. El pasado viernes 20 de junio, en la nueva entrega del programa TardeAR, los colaboradores decidieron abordar este asunto. Entre otras cuestiones, dieron su opinión al respecto pero, a su vez, compartieron nuevos detalles sobre este vínculo que existe entre ambos. Lejos de que todo quede ahí, en esta entrega, el equipo de TardeAR contó con la visita de Claudia Bavel, quien no tuvo reparos a la hora de responder a todas y cada una de las afirmaciones que el propio jugador del FC Barcelona realizó recientemente en ese mismo programa.

Debemos recordar que Lamine Yamal reconoció que no llegó a verse con Claudia Bavel porque él no quiso. De esta forma, el joven dio a entender que ella era la que realmente le buscaba. La creadora de contenido no dudó un solo segundo en desmontar esa versión. ¿De qué forma? Mostrando fragmentos de conversaciones por los que se puede demostrar que, en realidad, era todo lo contrario. Lejos de que todo quede ahí, Claudia Bavel confesó que fue el propio Lamine Yamal quien le propuso verse en persona. Tras recordarle la diferencia de edad que había entre los dos, puesto que ella tiene 29 años y él tan sólo 17, el futbolista respondió lo siguiente: «Yo te doy mi consentimiento». Una respuesta que la creadora de contenido leyó de su teléfono, durante su participación en el programa TardeAR. La también actriz quiso confesar algo más a los colaboradores del programa de Telecinco: «Estaba esperando a que tuviera 18 años».

Lejos de que todo quede ahí, Claudia Bavel quiso hacer una confesión más. Y es que en febrero, tras la emisión de su entrevista en De Viernes por las informaciones que salieron a la luz sobre su vínculo con Iker Casillas, Lamine Yamal no dudó en escribirle un mensaje. Según la creadora de contenido de OnlyFans, el joven le lanzó una advertencia.

Como no podía ser de otra manera, Claudia Bavel quiso hacer públicas las palabras que le hizo llegar el jugador de la Selección Española de Fútbol: «Escúchame, conmigo no empieces a inventar cosas, que ya tienes una edad para inventarte que has estado con un niño de 17 años», fueron las palabras del futbolista, según Claudia Bavel.

Además, ella también compartió cuál fue su respuesta: «Yo contigo no he tenido nada, eres menor de edad. ¿Eres tonto o qué te pasa?». Lejos de que todo quede ahí, la creadora de contenido quiso incidir en que, en ningún momento, ni ha vulnerado la privacidad del joven ni ha utilizado grabaciones sin su consentimiento. «He estado mil veces en discotecas con él y no he grabado nada», confesó Claudia Bavel.