Un soltero de ‘First Dates’ descoloca al equipo: «Estoy casado, mi mujer lleva un año en una residencia»

Encontrar a tu pareja ideal en pleno 2025 está siendo una tarea de riesgo. Las redes sociales se están convirtiendo en un arma de doble filo para todos aquellos que quieran encontrar el amor pleno y sin infidelidades. Por ello, el equipo de First Dates sigue trabajando arduamente para ayudar a sus participantes a encontrar a su media naranja. Una labor que llevan realizando desde hace más de nueve años. Por ello, recientemente, Francisco quiso vivir la aventura en primera persona. Y es que, aunque el empresario jubilado, de 87 años, ha estado casado en cuatro ocasiones, sigue teniendo esperanza de encontrar el amor.

«En mis cuatro matrimonios, jamás he sido infiel», comentó en su presentación para el programa. Pero, lo que el equipo de Mediaset España no vio venir fue el relato que contaría el soltero. «Llevo un año solo sin presencia física en mi casa», comenzó diciendo. Unas palabras que Carlos Sobera no comprendió, por lo que le preguntó por ello. «¡Qué raro me hablas! ¿Qué es eso?», le dijo. «Estoy casado, pero mi mujer lleva un año con Alzheimer en una residencia. Y eso no hay quien lo cure. Estoy casado, pero mi esposa no puede convivir conmigo, no lo digo yo, lo dicen los médicos», explicaba. Una historia que dejó perplejo al presentador.

Carlos Sobera siempre se ha mostrado como una persona muy comprensible, dentro de lo razonable, con los participantes que acuden al programa. Por ello, no dudó en decirle al comensal lo que pensaba al respecto. «Y estando tu mujer con Alzheimer, quieres tener otra pareja», le preguntó estupefacto. «Soy un animal de pareja. Lo he sido toda la vida. Mis hijos quieren mi felicidad. Ella necesitaba cuidados especiales y yo me quedaba solo y yo solo no quiero quedarme», se defendió.

Minutos después llegó Helena, una peluquera jubilada de 80 años que acudió con el objetivo de encontrar a un hombre con el que irse de vacaciones. Un primer encuentro que estuvo muy acertado, pues ambos comensales manifestaron el agrado que sentían con su cita elegida. «Tiene su atractivo. A mí me gustan las personas que se distinguen por tener una personalidad atractiva. Por ahí vamos bien», declaraba ella.

«Me gusta. Ha venido muy bien arreglado», agregó. Así pues, una vez estuvieron sentados en la mesa, ambos comenzaron la velada con un brindis. «Perfecto, no tiene barriga, como a mí me gustan», recalcaba la soltera. Pero, todo fue a mejor cuando, en un determinado momento, él le propuso intercambiar sus platos al ver que a ella no le gustaba uno de los ingredientes. «Un detalle perfecto», aseguraba la catalana.

Helena sobre Francisco, su cita de ‘First Dates’: «No está separado, no sé por qué se ha apuntado»

Pero, la buena impresión que Helena estaba teniendo de Francisco concluyó cuando él le habló de su currículum amoroso y le contó que aún estaba casado. «¡Madre mía! No me ha dado detalles, pero si está casado, se tendrá que divorciar. No sé si está con los papeles para divorciarse o no», comentó ella. Pero, este asunto ya fue suficiente para que la soltera se negase, posteriormente, a darle un beso en el reservado.

«No está separado. No sé por qué se ha apuntado. Lo encuentro raro», dijo. Por ello, en la decisión final de First Dates no se quedó callada. «El problema es que estás casado y yo quería un hombre soltero», aseveraba. «Tengo un contrato de casamiento que sigue en vigor, pero este contrato está en la mesa del abogado. Tengo que solucionar mi problema», le explicó él a modo de conclusión.