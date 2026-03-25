Honda pronostica lo peor para el Aston Martin de Alonso en Japón: «Será difícil»

El Gran Premio de Japón que se celebra este fin de semana en el circuito de Suzuka también apunta a tortura para Fernando Alonso. Desde Honda ya han avisado de que esta carrera, como ocurrió en Australia y China, también «será difícil» para Aston Martin. El jefe de proyecto de Honda en la F1 también confirmó que la firma que se encarga del motor ha hecho progresos en los últimos días para proporcionar un motor competitivo a un coche que ha comenzado el Mundial a la cola de la clasificación.

El Gran Premio de Japón no será mucho mejor para Fernando Alonso que Australia o China. El piloto asturiano tuvo que abandonar las dos primeras del Mundial a las primeras de cambio e incluso en el circuito de Shanghái dejó unas imágenes preocupantes por las vibraciones en el coche que le hicieron dejar de sentir las manos y los pies. Desde Honda se han centrado en los últimos días en solucionar estos problemas que tienen que ver con la unidad de potencia, pero todo indica que este fin de semana los problemas se volverán a repetir.

Así lo ha avanzado en declaraciones realizadas a la firma Shintaro Orihara, jefe de proyecto de Honda en la Fórmula 1, que ya ha avisado que el Gran Premio de Japón será difícil para Fernando Alonso. «En China hicimos progresos con la fiabilidad de la batería al reducir las vibraciones que afectaban a los sistemas, pero debemos encontrar más soluciones para encontrar la causa de las vibraciones que afectan a los pilotos», comenzó diciendo el ingeniero en un comunicado emitido por la marca nipona.

Honda y el Aston Martin de Alonso

«También hemos dirigido nuestros esfuerzos en la semana entre China y Japón para mejorar nuestra fiabilidad, pero las prestaciones no están donde queremos, especialmente en la gestión de baterías», afirmó después de que Fernando Alonso les pusiera «deberes» en la comparecencia ante los medios de comunicación que realizó minutos después de tener que abandonar el GP de China, que volvió a ser una tortura para el bicampeón del mundo.

El jefe de Honda para la Fórmula 1 también se ha pronunciado sobre las expectativas de cara al Gran Premio de Japón y ha dejado claro que «será difícil». «Suzuka será un circuito difícil para la regeneración de energía, así que hemos utilizado el aprendizaje en Australia y China para preparar mejor el GP de Japón», informó. «No estamos al nivel que nos gustaría de cara a este fin de semana, pero seguiremos trabajando para maximizar nuestro paquete. Tenemos ganas de ver a los aficionados de Honda en casa y mostrarles que hemos hecho progresos desde Bahréin», dijo sobre las mejoras que han introducido en los últimos días.

Alonso se ‘baja’ del Aston Martin

Fernando Alonso no participará en los primeros libres del Gran Premio de Japón que se disputarán en la madrugada del 26 al 27 de marzo. El piloto español dejará su lugar a Jack Crawford, piloto reserva de la escudería, que será el que se ponga al volante en el primer día de prueba en el circuito de Suzuka.

«Es fantástico poder darle a Jak otra oportunidad en la FP1 como parte de nuestro compromiso continuo con el desarrollo de jóvenes talentos. Ha estado trabajando duro. Es una oportunidad importante para que continúe progresando, a la vez que contribuye al equipo recopilando datos y comentarios útiles», dijo Mike Krack el pasado lunes. Con Alonso o Crawford, todo indica que este GP de Japón volverá a ser una tortura para Aston Martin por las prestaciones del motor Honda.