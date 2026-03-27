El «padre» Alonso llega a Japón pero no hace milagros con Aston Martin: «Las vibraciones son…»

Fernando Alonso llegó a Suzuka después de ser padre y sólo pudo ser 19º en la sesión de segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. El AMR26 sigue a la cola de la clasificación por los problemas derivados del motor Honda y al piloto asturiano le espera otra tortura este fin de semana en territorio nipón. Su compañero Stroll marcó el penúltimo puesto. Sólo dos coches fueron más lentos que los de la escudería británica en esta sesión.

Una hora después de ver nacer a su primogénito, Fernando Alonso llegó al circuito de Suzuka para subirse al Aston Martin en la segunda sesión de entrenamientos libres que se ha celebrado en la madrugada de este jueves al viernes. El piloto asturiano, que se ausentó por su paternidad en el día de comparecencia ante los medios y no se subió al Aston Martin en los libres 1, sí lo hizo en la segunda sesión de entrenamientos oficiales celebrada horas después.

El padre arrives in Suzuka.#JapaneseGP pic.twitter.com/TnnlESwEgq — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 27, 2026

Otro drama para Alonso en Japón

Y en esta sesión se volvió a ver que todo sigue igual para Aston Martin en Japón. Desde Honda ya avisaron en los días previos que esta carrera «será difícil» para el equipo y esto se manifestó en la segunda sesión de libres en la que Fernando Alonso sólo pudo marcar el 19º mejor tiempo después de haber rodado 23 vueltas al circuito de Suzuka. Sólo Checo Pérez, su compañero Lance Stroll y Arvid Lindblad fueron más lentos que el coche del piloto asturiano.

Pedro de la Rosa habló ante los medios de comunicación para dejar clara la realidad de Aston Martin a día de hoy y confirmar que los problemas con las vibraciones que obligaron a Fernando Alonso a abandonar en China siguen presentes. «Hasta que no se analicen los datos en detenimiento no se verá nada; los comentarios son los mismos porque las vibraciones son las que son», recordó el embajador de Aston Martin.

El ex piloto español, como recordó el jefe de operaciones Mike Krack el jueves, dejó claro que el objetivo de Aston Martin para este Gran Premio de Japón es acabar la carrera. «El objetivo es terminar la carrera porque sí se han dado pasos adelante. Estamos mitigando las vibraciones; no desaparecen por arte de magia. Se están reduciendo y parece que vamos en el camino. Que será largo», afirmó después de los entrenamientos libres. La próxima prueba para Aston Martin será la clasificación que se disputará este sábado a las 07:00 hora española. Tampoco se le podrán pedir milagros a Fernando Alonso.