Protesta en el Thyssen contra una exposición de la ONU sobre Palestina que omite la masacre de Hamás en Israel

Un grupo de miembros del grupo Leviot se ha manifestado este viernes en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en el centro de Madrid, coincidiendo con la celebración de la exposición Gaza, donde la vida resiste, organizada en colaboración con Unrwa España, la agencia palestina de la ONU. La protesta en el Thyssen contra esta exposición de la ONU sobre Palestina busca criticar la omisión de la masacre de los terroristas de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, debido a que sólo se muestran víctimas de la ofensiva israelí contra los terroristas de Hamás, que administran la Franja de Gaza.

En cambio, un portavoz del grupo Leviot ha explicado que con esta protesta se denuncia que no se haya incluido en la exposición a ninguna víctima israelí del ataque terrorista que desencadenó la citada ofensiva en la Franja de Gaza. La exhibición de fotografía se podrá ver hasta el 14 de junio.

La exposición Gaza, donde la vida resiste reúne diez retratos de personas palestinas supervivientes de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, tomadas en el otoño de 2025. Cada uno de los retratos se presenta acompañado de la imagen de un objeto personal perteneciente al retratado, una decisión curatorial que busca enfatizar la dimensión humana de la guerra y la forma en que los elementos cotidianos adquieren un significado simbólico en contextos de destrucción.

Entre los objetos mostrados en la exposición figuran la pelota de Mu’ayyad, vinculada al juego infantil y al deseo de normalidad en medio de la guerra; los zapatos de Malak, que reflejan los continuos desplazamientos forzados de la población civil; o la lona bajo la que Mahmoud se refugia, símbolo de la precariedad extrema y de la adaptación forzada a las condiciones de vida en la Franja.

La acción de Leviot consistió en la exhibición de fotografías de civiles israelíes —hombres, mujeres, jóvenes y niños— fallecidos en los ataques del 7 de octubre de 2023. Los miembros del grupo colocaron las imágenes en el entorno del museo como gesto de recuerdo y denuncia, en un ambiente de protesta pacífica que, según los organizadores, pretendía llamar la atención sobre lo que consideran una representación incompleta del conflicto en el espacio expositivo.

Leviot se presenta como una iniciativa formada por mujeres judías y cristianas en España que reivindica la visibilidad de la vida judía en el espacio público y la defensa de la libertad para expresar la identidad cultural y religiosa sin miedo. Según sus integrantes, su objetivo es fomentar un entorno en el que la comunidad judía pueda relacionarse con su identidad y con Israel de forma abierta y segura.

Un portavoz de Leviot explicó que la iniciativa surge como respuesta a la programación del museo, que acoge por segunda vez en un año una muestra centrada en víctimas palestinas. En su intervención, sostuvo que la exposición no incluye referencias al ataque del 7 de octubre ni a sus autores, y afirmó que ese hecho es esencial para comprender el origen de la guerra en Gaza. El portavoz recordó que, según cifras que citó, más de 1.200 israelíes y extranjeros fueron asesinados en los ataques, y más de 250 personas fueron secuestradas y trasladadas a la Franja de Gaza.

Asimismo, el representante de Leviot expresó críticas hacia la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina (Unrwa), a la que atribuyó vínculos con el ataque terrorista del 7 de octubre. Varios miembros de esta agencia de la ONU participaron en el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

Ya en enero de 2024 la Unrwa, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, destituyó a varios de sus empleados por su participación en los ataques que Hamás llevó a cabo el pasado 7 de octubre contra Israel. Además, desde el organismo entonces se anunció que se les abría una investigación inmediata. Poco después, Israel reveló las identidades de 12 miembros del personal de la agencia de ayuda de la ONU a Gaza que participaron en la masacre de los terroristas de Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel. En el ataque, según entonces el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, unos 3.000 terroristas dirigidos por Hamás arrasaron en el país, entrando desde Gaza por tierra, mar y aire, matando a unas 1.200 personas y capturando a 253 rehenes de todas las edades, en su mayoría civiles, mientras miles de cohetes se disparaban contra pueblos y ciudades de Israel.