Israel identifica a los 12 trabajadores de la UNRWA que participaron en la masacre de Hamás

Israel ha revelado este viernes las identidades de 12 miembros del personal de la agencia de ayuda de la ONU a Gaza (UNRWA, por sus siglas en inglés) que participaron en la masacre de los terroristas de Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel. En el ataque, según el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, unos 3.000 terroristas dirigidos por Hamás arrasaron en el país, entrando desde Gaza por tierra, mar y aire, matando a unas 1.200 personas y capturando a 253 rehenes de todas las edades, en su mayoría civiles, mientras miles de cohetes se disparaban contra pueblos y ciudades de Israel.

Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y otros países aliados han suspendido su financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio (UNRWA) después de que Israel presentase pruebas a Washington de la participación de los empleados de la agencia de la ONU en Gaza en la masacre de Hamás. Sin embargo, Pedro Sánchez ha decidido mantener la financiación a la agencia vinculada a los terroristas de Hamás, sobre la que también se ha demostrado que escondía bajo su sede en este territorio palestino un arsenal de armas de los terroristas. Incluso, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado una aportación de 3,5 millones de euros a la UNRWA.

«Además de estos 12 trabajadores, tenemos indicios significativos basados en inteligencia, de que más de 30 trabajadores de la UNRWA participaron en la masacre, facilitaron la toma de rehenes, saquearon y robaron en comunidades israelíes, y más», ha explicado en una sesión informativa Gallant de la masacre de Hamás en Gaza, la cual empezó en el paso fronterizo de Erez, como se puede ver en este vídeo.

Hamas has persistently shown their sole focus— spreading terrorism by any means. https://t.co/UwRvfw0nFh — Israel Defense Forces (@IDF) February 16, 2024

El ministro de Defensa ha afirmado que la UNRWA «ha perdido legitimidad y ya no puede funcionar como un organismo de la ONU». Según Gallant, de los 13.000 empleados del Organismo de la ONU para los Refugiados Palestinos en Gaza (OOPS, por sus siglas en inglés), al menos el 12% está afiliado a los grupos terroristas de Hamás y la Yihad Islámica Palestina.

«Se sabe que 1.468 trabajadores están activos en Hamás y la Yihad Islámica Palestina, 185 trabajadores de UNRWA están activos en las ramas de ataques terroristas de Hamás y 51 están activos en la rama de ataques terroristas de la Yihad Islámica Palestina», ha explicado el ministro Yoav Gallant.

«Además de estos 12 trabajadores, tenemos indicios significativos, basados en información de inteligencia, de que más de 30 trabajadores de la UNRWA participaron en la masacre, facilitaron la toma de rehenes, saquearon y robaron en comunidades israelíes, y mucho más», ha indicado Gallant.

Israel ha afirmado que Hamás ha utilizado las instalaciones de la UNRWA para guardar su arsenal de armas y has construido partes de su enorme red subterránea de túneles e instalaciones militares bajo las sedes de la organización de la ONU, como se ha indicado con anterioridad. Sin embargo, el director de la agencia de la ONU de ayuda a Gaza, Philippe Lazzarini, ha negado tener conocimiento alguno de que los terroristas de Hamás hayan guardado armas bajo la sede Naciones Unidas en este territorio palestino.

«La UNRWA ha perdido legitimidad y ya no puede funcionar como un organismo de la ONU. He dado instrucciones para que se comience a transferir las responsabilidades relacionadas con la entrega de ayuda humanitaria a otras organizaciones», ha explicado el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, que ha recordado: «La UNRWA está implicada en actividades terroristas. El mundo debe ver las imágenes que he mostrado aquí».