Honda se niega a dar plazos a Fernando Alonso: «Es difícil poner una fecha de cuando seremos fiables»

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, fue el encargado de dar la cara por el motorista japonés tras el descalabro de Aston Martin en la sesión de clasificación del Gran Premio de Japón. Pese a la autocrítica, el ingeniero no dio apenas soluciones a los problemas que asolan a Fernando Alonso esta temporada.

«Sin duda no es lo que queríamos enseñar a nuestros aficionados, pero es nuestro rendimiento. Sabemos que tenemos que trabajar muy duro de cara al futuro», dijo Orihara sobre un resultado lamentable para las expectativas del equipo. Fernando Alonso fue vigésimo primero y Lance Stroll último.

El principal problema es que el representante de Honda no parece poner solución a corto plazo. «Es difícil dar una fecha de cuándo seremos fiables porque esta normativa es muy complicada. Siempre que entramos en el garaje estamos trabajando tanto en mejorar la fiabilidad como en el rendimiento. En Sakura trabajamos duro y en algún momento introduciremos un nuevo motor», añadió.

Orihara confirmó que el equipo ha dejado atrás los problemas de recambios que tenía el Aston Martin y que los pilotos pueden ‘tirar’ al máximo sin miedo a quedarse sin competir. «No puedo decir el número de baterías que tenemos disponibles, pero para este fin de semana sí tenemos repuestos suficientes», comentó.

Finalmente, el representante de Honda dejó claro que las acusaciones de Adrian Newey eran ciertas y que los especialistas que hicieron campeón a Red Bull con motor Honda ya no están. «Efectivamente, nuestra filosofía en Honda es rotar a los ingenieros por diferentes departamentos, pero ahora tenemos a los ingenieros mejores de la casa centrados en este proyecto», intentó defenderse.

Honda está viviendo un auténtico calvario en el Gran Premio de Japón con un coche que está a más de tres segundos de la cabeza de carrera. Es probable que en los despachos haya más de un movimiento antes de la próxima carrera dentro de un mes en Miami. Ni en el peor escenario nadie se podía imaginar un motor tan mediocre.