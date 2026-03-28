Fernando Alonso: «Lo único que vamos a evitar es quedar últimos en Bahréin y en Arabia Saudí»

Fernando Alonso habló alto y claro este sábado para explicar la cruda realidad de Aston Martin tras la clasificación del Gran Premio de Japón. El piloto español saldrá penúltimo en la carrera del circuito de Suzuka, algo que será la tónica en él hasta la segunda mitad del Mundial de Fórmula 1 2026. Hasta ahí emplazó el asturiano la mejora de rendimiento de su monoplaza con el motor Honda, descartando que se puedan ver brotes verdes en Miami pese al mes de parón por la suspensión de Bahréin y Arabia Saudí.

Preguntado por cómo había visto la clasificación, Alonso respondió que «igual» que todas las sesiones anteriores. «Han sido complicadas las dos primeras carreras, ha sido complicado aquí en Japón de momento el fin de semana y serán complicadas las próximas 10. Ya lo adelanto, que no vamos a ver ningún cambio», garantizó.

«Estamos trabajando fuerte para mejorar la situación, pero en la F1 de fin de semana a fin de semana los milagros no existen. Así que, intentaremos trabajar. La primera parte del año va a ser muy dura y la segunda, esperemos que un poco mejor», añadió.

«Desapareció un poco Suzuka, como desapareció también la curva rápida de Australia, que veíamos siempre imágenes espectaculares entre la 10 y la 11, desaparecerá Yeda, desaparecerá Eau Rouge, desaparecerán todas las curvas del campeonato. Es la nueva F1, te puede gustar más o menos, pero las curvas rápidas ahora son puntos de recarga. Ahí recargas la batería y luego en las rectas tienes un poquito más de potencia y el piloto lo único que hace es no empujar en las curvas. Es un poco frustrante», desgranó.

Alonso destripa a Aston Martin

«Prefiero tener el McLaren, que tiene inconvenientes grandes y va rápido cuando sales a la pista. Tener un fin de semana fiable y estar de los últimos tampoco te ofrece ninguna satisfacción. El equipo no está sentado en una silla mirando los árboles, está trabajando fuertemente», afirmó el asturiano.

«Lo que pasa es que en F1 las cosas no pasan del día a la noche y necesitas meses de trabajo, proyectos totalmente reconfigurados y apuntados en una dirección opuesta a la que habías iniciado en su día. Todo esto llevará meses: hasta el verano o después veremos una situación muy parecida cada fin de semana», explicó Alonso.

«Nos va a venir igual, vamos a estar un mes trabajando para mejorar, pero la línea está marcada y clara. Lo único que vamos a evitar es quedar últimos en Bahréin y últimos en Yeda. Es la ventaja de tener dos carreras menos. No por tener un mes más vamos a trabajar más», respondió, con cierta ironía, sobre el parón obligado por la guerra en Oriente Medio y la cancelación de las dos próximas citas.

«El trabajo iba a ser todas las horas disponibles de aquí en Miami. Pero en Miami no vamos a ver ese trabajo, como digo, irá a cuatro meses vista y tendremos el mismo coche que aquí, pero no quiere decir que de aquí a Miami y no vayamos a encontrar soluciones que se van a aplicar para la segunda parte de la temporada», concluyó.