Este 2026, Bitcoin, la criptomoneda más famosa del mundo, se está comportando de forma extraña. Desde hace unos meses la moneda ha perdido la mitad de su valor desde su máximo de octubre, cayendo incluso por debajo de los 63.000 dólares.

En lo que va de semana, el Bitcoin desciende por debajo de la cota psicológica de los 70.000 dólares tras caer un 4,63% y en lo que va de año el desplome ya roza el 20%. La cripto cotiza un 41% por debajo de su máximo histórico alcanzado en octubre del año pasado.

Sin embargo, la caída acumulada estos meses se produce en un momento en el que, en teoría, el Bitcoin lo tenía todo a su favor.

El ‘oro digital’

Durante mucho tiempo, los defensores de las criptomonedas han sostenido que Bitcoin debía ser considerado como el oro digital, un activo refugio capaz de preservar valor en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, la reciente venta de bitcoins por parte de algunos de sus mayores defensores ha reabierto el debate sobre esa narrativa.

Tras años defendiendo una filosofía maximalista en torno a Bitcoin, los directivos de Strategy, la compañía presidida por Michael Saylor, han vendido parte de sus tenencias de la criptomoneda. Aunque la operación es reducida en términos cuantitativos, supone un movimiento que rompe con el discurso que la empresa ha mantenido durante años.

Saylor ha reiterado en numerosas ocasiones que Strategy no tenía intención de desprenderse de sus bitcoins y que su objetivo era seguir acumulándolos de forma indefinida.

De hecho, el empresario llegó a afirmar que la compañía esperaba «comprar Bitcoin cada trimestre para siempre». Su lema de «nunca vender» se convirtió en uno de los pilares de su narrativa, basada en la idea de que Bitcoin constituye una reserva de valor excepcional.

«Bitcoin es el activo que nunca se vende», defendió en repetidas ocasiones, presentándose como una garantía prácticamente inquebrantable.

77.000 dólares por cripto

Sin embargo, Strategy vendió 32 bitcoins entre el 26 y el 31 de mayo por aproximadamente 2,5 millones de dólares, a un precio neto promedio de 77.135 dólares por moneda.

Para algunos analistas la venta no es excesivamente grande en comparación con el patrimonio de Strategy, aunque el motivo sí es importante ya que los ingresos se destinaron a financiar los dividendos de las acciones preferentes de la compañía.

Aunque la colocación apenas representó una fracción de las más de 843.000 monedas que acumula Strategy, las acciones de la compañía llegaron a desplomarse más de un 6% tras el anuncio. Si bien Wall Street no castigó los 32 bitcoins vendidos, castigó el fin del «nunca vender».

Para algunos analistas, como Pablo Vega de Roams, este movimiento no significa un abandono de la tesis de Saylor, sino la maduración de Strategy hacia un modelo de tesorería corporativa dinámica y apalancada.

Al emitir acciones preferentes con rendimiento, la compañía necesita liquidez para cubrir obligaciones y dividendos. Por tanto, más que un cambio estructural, parece una señal de pragmatismo financiero.

Strategy sigue siendo el mayor tenedor corporativo de bitcoin del mundo y mantiene intacta su tesis principal: usar bitcoin como activo estratégico de reserva a largo plazo.

El futuro de Bitcoin en manos de Saylor

A partir de ahora, la narrativa cambiará en función de lo que necesite Saylor. Javier Cabrera, analista de mercados, señala que en esta ocasión los fondos se usarán para pagar dividendos, mientras que en el futuro pueden ser utilizados para pagar los intereses de su deuda o de nuevo más dividendos de sus acciones preferentes.

Para el analista esta estrategia arriesgada posiblemente tendrá un mal final: «Porque el apalancamiento para invertir en un activo muy volátil es otra forma de comprar papeletas para la quiebra».

Ante la posibilidad de que Bitcoin siga alejándose de sus máximos históricos, los analistas recomiendan vigilar algunos indicadores que podrían anticipar una capitulación del mercado o, por el contrario, una recuperación sostenida.

Un indicador interesante es el de pérdida/ beneficio no realizado. Cuando este indicador cae por debajo de 0 y entra en terreno negativo podríamos hablar de que está cerca del suelo, ya que los inversores ya habrían tomado beneficios y las restantes ventas serían en pérdidas.

Señales del mercado relevantes

No significa que en ese momento tenga que haber un rebote, ya que en un momento de pánico las ventas en pérdidas suelen ser lo más común. Sin embargo, después de un pánico momentáneo, los precios suelen tocar suelo.

Para Jaime Muñoz, portfolio manager de Miralta AM, la señal más reveladora del momento es la convergencia bajista entre estructura técnica, flujo institucional y bloqueo regulatorio.

Bitcoin acumula nuevos mínimos relativos desde comienzos de año, con un retroceso superior al 20% en 2026, mientras los ETFs spot encadenan diez sesiones consecutivas de salidas por un saldo cercano a los 3.000 millones de dólares, la mejor muestra de que los inversores están reduciendo exposición, no acumulando en debilidad.

A esa presión se le suma el bloqueo del CLARITY Act, que mantiene la jurisdicción fragmentada entre SEC y CFTC y desincentiva la compra por parte de grandes inversores que requieren claridad normativa para construir posición.

Mientras esta combinación no se invierta, el escenario base es de corrección prolongada, no de rebote técnico inmediato. Habrá que seguir muy de cerca la acción del precio: sólo un cambio claro de estructura técnica permitirá confirmar una nueva tendencia alcista sostenible.