Carlos Sainz no celebra la Q2: «Tiene el mérito que le quieras dar, es por lo único que estoy luchando»

Carlos Sainz logró pasar a la Q2 con el Williams este sábado en la clasificación del Gran Premio de Japón. Saldrá decimosexto tras cumplir con el único objetivo real que ahora mismo se puede plantear con el monoplaza azul. El inicio del piloto español en el Mundial de Fórmula 1 2026 es verdaderamente bueno, pero, al igual que Fernando Alonso, su equipo es anticompetitivo.

«Es por lo que estamos luchando desgraciadamente en estos momentos, por intentar meter el coche en Q2 ganando a coches que ahora mismo son más rápidos como Franco (Colapinto) con el Alpine u Oli (Bearman) con el Haas. He hecho una vuelta buena, contento a nivel personal de estar sacando lo máximo que hay en estas primeras carreras del año, pero por otro lado frustrado de que no hay mucho más y que seguimos a ocho décimas del mejor coche de la zona media y a dos segundos de los coches de referencia», comenzó.

Preguntado por si notó el ligero cambio de la FIA en la gestión energética, respondió así: «Durante la mayoría del fin de semana sí, pero ha llegado la clasificación y, al apretar un poco más e ir un poco más rápido, nos ha vuelto a entrar el superclip bastante a todos. Hemos sufrido con el motor cortando en la recta tan pronto. Por un lado sí, por otro no».

Sainz y el mérito de pasar a la Q2

«Tiene el mérito que le quieras dar. De momento es por lo único que estoy luchando, me tendré que conformar con eso y sacar el máximo rendimiento del coche», comentó Sainz. «Por mucho que esté peleando con el decimoquinto, hay que ser optimista y agradecido por ser piloto de F1 y estar, por lo menos, corriendo en Suzuka con un F1 y divirtiéndome», finalizó el madrileño.