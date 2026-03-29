Antonelli gana con la suerte de los elegidos, Sainz decimoquinto y Alonso acaba la carrera en Japón

Kimi Antonelli tuvo la suerte de los elegidos para ganar este domingo el Gran Premio de Japón. El piloto italiano logró su segunda victoria consecutiva y es el nuevo líder del Mundial de Fórmula 1 2026, superando a su compañero en Mercedes, George Russell, al que le frustró la mala suerte y se quedó hasta sin podio pese a lucharlo hasta el final con Charles Leclerc, que realizó un carrerón y una bestial defensa al monoplaza dominante.

El de Ferrari fue tercero, detrás de Oscar Piastri, que se puso primero en la salida y lideró hasta su parada en boxes. Gran segundo puesto del australiano en su primera carrera este año tras perderse las dos primeras (Australia y China). Lando Norris, quinto, por delante de un Lewis Hamilton que también tuvo el podio en su mano, y Pierre Gasly, séptimo, tras convertirse en la pesadilla de un Max Verstappen incapaz de adelantar al Alpine con el Red Bull. Liam Lawson y Esteban Ocon cerraron el top 10 en el circuito de Suzuka.

Carlos Sainz exprimió el Williams para pasar de decimosexto a decimoquinto y sostuvo de nuevo a Franco Colapinto hasta el desenlace, y Fernando Alonso consiguió terminar por fin una carrera de F1 (112 días después de Abu Dabi 2025) con el Aston Martin en decimoctava posición, delante de Valtteri Bottas y Alex Albon. Lance Stroll abandonó por un problema de presión de agua.

Después de una pésima salida en la que bloqueó motor y cayó de la primera a la sexta posición, deshacerse fácil de Hamilton en la segunda vuelta y atacar a Norris en la 12, a Antonelli le vino Dios a ver con el accidente de Oliver Bearman cuando Piastri, que lideraba, y Russell acababan de parar en boxes.

Antonelli y la suerte del ¿campeón?

El italiano se puso al frente con el coche de seguridad en pista tras un inicio de carrera impropio de Suzuka, donde se vieron más adelantamientos en los 22 giros hasta la bandera amarilla que en las tres ediciones anteriores. Russell había caído al cuarto puesto en la salida y llegó a adelantar a Piastri en la chicane al final de la vuelta 8, pero el australiano se la devolvió con la batería llena en la recta.

El inglés se amargó dentro del Mercedes con Toto Wolff ejerciendo de coach ante sus quejas. El fuerte choque de su compatriota, Bearman, que se bajó cojeando y con gestos de dolor del Haas, aunque por suerte se quedó en una contusión de rodilla, se produjo justo después de su gran parada y, además de a Antonelli, benefició a Hamilton, que pasó de ser sexto a estar delante de Leclerc.

A Sainz, que aún no había parado, sólo le sirvió para dejar atrás a Colapinto y Albon, que ya lo estaba. E igual o más que a Russell arruinó a Piastri, que venía de contener al mejor coche y lideraba virtualmente tras la ventana de boxes en busca de ser el primer vencedor no Mercedes del año. La vida le cambió, para mal, demasiado rápido al australiano y a 10 vueltas del final, Antonelli ya le había sacado ocho segundos de ventaja.

En aire limpio, antes y después de la bandera amarilla, no hubo color: el más rápido era el italiano. Esta vez no hubo microinfarto como en Shanghái y el italiano sacó petróleo para amarrar su segunda victoria en la F1 mucho antes del final de la carrera, una que vale el liderato, al menos, durante los 35 días de parón hasta Miami.

Russell se queda sin podio

En las últimas vueltas, el morbo estaba en la lucha por el podio, con Leclerc devolviéndole a Hamilton la del duelo perdido en China y ascendiendo al tercer puesto y Russell aprovechando la inercia para superar a su ex compañero de equipo. Tras amagar con descolgarse cuando sólo le separaba medio segundo del monegasco, el británico logró adelantarle en la vuelta 51, pero el de Ferrari no dejó escapar la tercera posición y lo engulló rápidamente en la primera curva.

Alonso termina con Sainz en la sombra

Esta vez no hubo salida mágica de Alonso, tampoco acompañaba el trazado, pero el asturiano no perdió el tiempo y pudo completar las 53 vueltas de Suzuka tras abandonar en las dos pruebas anteriores por culpa de las vibraciones del motor Honda. Sainz, muy en la sombra y muy sólido en cuanto a ritmo para el coche que tiene, se olvidará fácilmente de Japón 2026. Ojalá el mes de pausa le sirva a Williams para reflotar al español.