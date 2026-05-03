Montero contra el turismo en Andalucía que genera 400.000 empleos: promete poner tope a los pisos turísticos

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha incluido en su programa electoral un paquete de medidas dirigidas a limitar la expansión de las viviendas de uso turístico (VUT) en la comunidad, comprometiéndose a fijar «techos máximos» por zonas o barrios en función de lo que el documento denomina su «capacidad de carga social, urbana y ambiental». El anuncio llega para el sector turístico andaluz, que aporta en torno a un 13% del PIB regional y sostiene más de 400.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

El programa, publicado el pasado jueves 30 de abril, clasifica los municipios andaluces en tres categorías según el grado de presión turística. En las denominadas «zonas saturadas» se prohibiría directamente la concesión de nuevas licencias. Las zonas «de contención» no permitirían ningún crecimiento adicional, mientras que las «de crecimiento limitado» lo condicionarían a la capacidad del territorio. Montero promete también la posibilidad de imponer moratorias temporales en municipios o barrios con alta presión turística.

El programa socialista califica el turismo como «uno de los principales motores económicos de Andalucía», aunque a continuación acusa al Gobierno del PP-A de haber permitido «un crecimiento desordenado que ha generado tensiones sobre la vivienda, precariedad laboral, saturación ambiental y desequilibrios territoriales». Desde esa premisa, la candidatura de Montero defiende impulsar «un modelo integral de regulación que subordine la actividad turística al derecho a la vivienda y al interés general».

Entre las medidas concretas que Montero incluye en su programa figura la puesta en marcha de un «Plan Andaluz de Retorno de Viviendas Turísticas al alquiler residencial», articulado mediante incentivos fiscales, ayudas a la rehabilitación y seguros públicos de impago. Asimismo, propone la creación de una bolsa pública de vivienda asequible en zonas tensionadas, vinculada a la movilización del parque actualmente destinado a uso turístico.

El programa también contempla la creación de una «Agencia Pública Andaluza de Inspección Turística, con medios suficientes para garantizar el cumplimiento normativo», así como el refuerzo de la inspección «mediante unidades especializadas y herramientas de cruce de datos». A ello se añaden la «retirada ágil de anuncios ilegales en plataformas digitales» y el «desarrollo de un régimen sancionador efectivo y disuasorio frente a la actividad ilegal».

La candidata socialista propone igualmente limitar el número de viviendas turísticas por propietario «para evitar procesos de concentración», así como condicionar las licencias a la autorización expresa de las comunidades de propietarios, bajo el argumento de «reforzar la convivencia vecinal».