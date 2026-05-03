Miguel Urdangarin da un giro a su vida y deja la Zarzuela: se muda a un piso en el centro de Madrid con su novia

Hay una parte de la familia del Rey que ha intentado estar al margen de los medios, pero han acabado convirtiéndose en rostros muy interesantes y ese parece ser el caso de Miguel Urdangarin. El tercer hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha optado por dar un giro significativo a su día a día coincidiendo con un momento personal especialmente simbólico: su 24 cumpleaños. Esta fecha clave ha servido para celebrar un año más, pero también para consolidar una nueva etapa marcada por la independencia y la vida en pareja.

En los últimos meses, el joven había residido en el Palacio de la Zarzuela junto a su abuela, Reina Sofía, manteniendo un perfil bajo y alejado del foco mediático que suele rodear a otros miembros de su generación. Sin embargo, esa etapa ha llegado a su fin tras su reciente traslado a un apartamento en el centro de Madrid, donde ha comenzado a convivir con su novia, Olympia Beracasa.

Este cambio, que se ha producido a comienzos de este año, supone un paso firme en su relación sentimental y en su deseo de construir una vida propia lejos del entorno institucional. Como no podía ser de otra forma, en OKDIARIO tenemos todos los detalles.

Una decisión importante

La decisión no ha sido improvisada. La relación entre Miguel y Olympia se remonta a años atrás, cuando ambos coincidieron siendo adolescentes en el International School of Geneva, conocido como Ecolint, en Suiza. Aquella etapa fue el inicio de una amistad que, con el tiempo y tras reencontrarse en Madrid, evolucionó hacia una relación sentimental consolidada.

Tras completar sus estudios universitarios en Reino Unido, donde se especializó en Biología Marina, Miguel regresó a Suiza con la intención de desarrollar una carrera vinculada al esquí. Sin embargo, un accidente deportivo truncó ese proyecto profesional, obligándole a replantear su futuro. Este episodio marcó un punto de inflexión que le llevó a trasladarse definitivamente a Madrid, ciudad en la que ha encontrado nuevas oportunidades laborales.

Actualmente, el joven trabaja en un fondo de inversión enfocado en proyectos sostenibles relacionados con la ciencia y la innovación, una actividad que encaja con su formación académica y su interés por el medioambiente. Este ámbito profesional le permite canalizar su vocación científica hacia iniciativas que buscan un impacto positivo, alejándose de trayectorias más tradicionales dentro de su entorno familiar.

¿Quién es Olympia Beracasa?

Según nuestros datos, Olympia Beracasa cuenta con un perfil internacional y una trayectoria vinculada al ámbito académico y social.

Hija del empresario venezolano Alfredo Beracasa y de la ex modelo estadounidense Elizabeth Kane, creció entre Caracas, Miami y Suiza, en un entorno familiar estrechamente ligado a la cultura y la filantropía. Sus abuelos paternos, Carlos Beracasa y Alegría Benzecry, destacaron por su implicación en iniciativas sociales dirigidas a la infancia con necesidades especiales, lo que ha contribuido a consolidar una imagen de compromiso en el seno familiar.

La joven, que cursó estudios de Comunicación y Medios en la IE University, ha mantenido una presencia discreta, aunque cada vez más habitual, en los círculos cercanos a la familia de su pareja.

En los últimos meses, ha participado en distintos encuentros familiares, desde celebraciones privadas hasta eventos de carácter más informal, como partidos de balonmano en los que juega Pablo Urdangarin. También ha acompañado a Miguel en viajes importantes, como el desplazamiento a Abu Dabi para celebrar el cumpleaños de Rey Juan Carlos I.

Este proceso ha sido gradual, pero constante, reflejando una dinámica similar a la de otras parejas dentro del entorno familiar. La convivencia en Madrid supone ahora un paso más en ese camino, consolidando una relación que ha evolucionado lejos del ruido mediático y con una notable discreción.

El traslado al centro de la capital también simboliza una voluntad de normalidad por parte de Miguel Urdangarin, quien ha optado por desarrollar su vida personal y profesional en un entorno urbano y alejado de los condicionantes que implica residir en una institución como la Zarzuela. Esta decisión, cada vez más habitual entre los miembros más jóvenes de la familia, responde a una tendencia hacia la independencia y la construcción de trayectorias propias.

La nueva vida de Miguel Urdangarin

La evolución de Miguel Urdangarin refleja una combinación de circunstancias personales y decisiones conscientes que le han llevado a definir su camino.

Desde su formación internacional hasta su actividad profesional, pasando por los cambios derivados de su accidente, cada etapa ha contribuido a configurar un perfil propio dentro de una familia que siempre ha estado expuesta.

Con su instalación en Madrid y su apuesta por la convivencia, Miguel parece haber encontrado un equilibrio entre su vida privada y sus aspiraciones personales. Un movimiento que, sin grandes gestos ni declaraciones públicas, marca un antes y un después en su trayectoria y abre una nueva etapa que se desarrolla, por ahora, con la discreción que siempre ha caracterizado su forma de estar en el mundo.