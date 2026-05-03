El primer domingo de mayo es, para muchas de nuestras VIPs, un día muy señalado en su calendario. Este 3 de mayo se celebra el Día de la Madre y son muchas las famosas y celebrities las que celebran este día por primera vez. Una fecha en la que, además de recibir regalos como bombones o flores, está cargada de nostalgia y emoción.

Las VIPs que celebran por primera vez el Día de la Madre

Que el 2026 está siendo un auténtico baby boom no es ninguna sorpresa. Dentro de pocos meses, influencers de la talla de Lucía Pombo, Ana Moya o Claudia Martínez darán a luz a sus pequeños. Sin embargo, aunque todavía no conozcan a sus bebés, ya celebran este día tan señalado en el calendario para muchas mujeres.

Por primera vez, son otras las creadoras de contenido las que sí que van a celebrar este día con sus recién nacidos en sus brazos. Entre ellas, Bea Gimeno. La amiga de María Pombo dio a luz a Pelayo, su primogénito en común con Nacho Aragón, el pasado mes de octubre. Aunque sí que es cierto que la influencer ha optado por no enseñar el rostro de su bebé -una decisión que cada vez están adoptando más sus compañeras de profesión-, sí que ha contado durante estos meses cómo ha sido convertirse en madre primeriza. Una postura que también se acerca mucho a la de otras creadoras de contenido que también han dado a luz por primera vez, como Raquel Reitx, Estela Grande -por partida doble, aunque sí que ha mostrado el rostro de sus bebés, Luca y Liah- o Jeimy Báez -que fue madre por primera vez con Yulen Pereira, ex de Anabel Pantoja-.

Más allá de las VIPs de redes, del mundo televisivo hay dos rostros habituales que también se han estrenado en la maternidad y que celebran por primera vez este día tan señalado: Flora González -que dio a luz el pasado mes de junio a Julio, su primer hijo-, y Claudia Collado -mujer de Matías Prats Jr., con el que además comparte cadena-.

Por primera vez, este día tan señalado también lo celebra Blanca Llandres. La prima de Lourdes Montes dio a luz el pasado mes de marzo a Marcos, su primer hijo en común con Alberto Herrera. Un bebé muy deseado que llegaba pocos meses después de su íntima boda en Sanlúcar de Barrameda.

Teresa Urquijo, mujer de José Luis Martínez-Almeida, también celebra por primera vez este día. La esposa del regidor de Madrid dio a luz el pasado 3 de julio de 2025 a Lucas, su primer hijo en común. Todo un regalo para el político y la analista, que cumplían su sueño de ampliar la familia.

Quien también tendrá felicitación este Día de la Madre es Úrsula Corberó. La actriz anunció a finales del pasado año que se convertiría en madre por primera vez junto a Chino Darín. Aunque durante el embarazo trató de ser muy discreta a la hora de hablar sobre la llegada de su bebé -que trató de ocultar hasta el final- con la llegada de Dante, en redes sociales ha compartido contenido del pequeño. Una prueba que demuestra que, aun con falta de sueño o días grises, es el mejor papel de su vida.

Finalmente, y aunque apenas han trascendido detalles de su maternidad, por primera vez también vivirán este día Garbiñe Muguruza, que dio a luz a finales del mes de enero; Rocío Aguirre, pareja de C. Tangana; y Eugenia Gil, nuera de Paloma Lago -que confesó que había tenido ciertas complicaciones en el parto-.