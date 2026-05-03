Llegamos al domingo, que es además el último día del Puente de Mayo por lo que serán muchos los coches que regresarán a la capital y a los municipios cercanos a Madrid, que ha celebrado también este fin de semana el 2 de mayo, así que con muchas salidas en días previos, ahora toca el regreso y quizás dejar listo el depósito para la nueva semana que mañana empieza de modo que se hace necesario saber bien dónde repostar y cuáles son las gasolineras y estaciones de servicio para repostar hoy domingo 3 de mayo.

Gracias a los datos que tenemos dentro del Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica, podemos hacernos una mejor idea de cuáles son los precios y dónde se ubican las gasolineras más baratas en la capital o en cualquiera de los municipios que forman parte de la Comunidad de Madrid. De este modo, os vamos a ofrecer a continuación el listado, con las gasolineras y sus precios a partir de los datos que se reportan para esta primera hora del domingo, algo a tener muy en cuenta ya que a pesar de que probablemente la diferencia sea de unos céntimos, muchos querrán llenar el depósito con varios litros así que es importante saber dónde repostar y además poder hacer una comparativa de precios.

Precio de la gasolina hoy 3 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos de Geoportal actualizados, estas son las gasolineras de Madrid más baratas para hoy domingo 3 de mayo.

Gasolina 95

Plenergy (Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.355 €/l

(Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.355 €/l Gasolinera Torrejón (Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.369 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.369 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera M-300 km. 26,9 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera M-300 km. 26,9 – 1.369 €/l Ballenoil (Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 225 – 1.369 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 225 – 1.369 €/l Ballenoil (Madrid) – Avenida Democracia, 41 – 1.369 €/l

(Madrid) – Avenida Democracia, 41 – 1.369 €/l Ballenoil (Madrid) – Avenida de la Democracia, 62 – 1.369 €/l

(Madrid) – Avenida de la Democracia, 62 – 1.369 €/l Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete, s/n – 1.369 €/l

(Madrid) – Calle José Paulete, s/n – 1.369 €/l Ballenoil (Coslada) – Avenida del Jarama, 17 – 1.369 €/l

(Coslada) – Avenida del Jarama, 17 – 1.369 €/l Ballenoil (Madrid) – Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 – 1.369 €/l

(Madrid) – Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 – 1.369 €/l Plenergy (Madrid) – Carretera Villaverde a Vallecas km. 267 – 1.369 €/l

(Madrid) – Carretera Villaverde a Vallecas km. 267 – 1.369 €/l Plenergy (Alcalá de Henares) – Avenida de Madrid, 60 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Avenida de Madrid, 60 – 1.369 €/l Petroprix (Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l Plenergy (Coslada) – Avenida San Pablo, 29 – 1.369 €/l

(Coslada) – Avenida San Pablo, 29 – 1.369 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l Gasexpress (Torrejón de Ardoz) – Avenida Sol, 50 – 1.369 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Sol, 50 – 1.369 €/l Ballenoil (Madrid) – Calle G, 2 – 1.369 €/l

(Madrid) – Calle G, 2 – 1.369 €/l Ballenoil (Coslada) – Avenida de la Constitución, 28 – 1.369 €/l

(Coslada) – Avenida de la Constitución, 28 – 1.369 €/l Plenergy (Madrid) – Calle Pirotecnia, 2 – 1.369 €/l

(Madrid) – Calle Pirotecnia, 2 – 1.369 €/l Ballenoil (Madrid) – Camino Hormigueras, 153 – 1.369 €/l

(Madrid) – Camino Hormigueras, 153 – 1.369 €/l Ballenoil (Madrid) – Carretera Vicálvaro a estación de O’Donnell km. 22 – 1.369 €/l

(Madrid) – Carretera Vicálvaro a estación de O’Donnell km. 22 – 1.369 €/l Ballenoil (Madrid) – Calle Cerro del Murmullo, 1 – 1.369 €/l

(Madrid) – Calle Cerro del Murmullo, 1 – 1.369 €/l Plenergy (Torrejón de Ardoz) – Avenida Premios Nobel, 1 – 1.369 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Premios Nobel, 1 – 1.369 €/l Ballenoil (Torrejón de Ardoz) – Calle Charca de los Peces, 2 – 1.369 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Calle Charca de los Peces, 2 – 1.369 €/l Supeco (Alcalá de Henares) – Avenida Europa, s/n (La Garena) – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Avenida Europa, s/n (La Garena) – 1.369 €/l Ballenoil (Torrejón de Ardoz) – Calle Olmo, 1 – 1.369 €/l

Gasolina 98

Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete, s/n – 1.449 €/l

(Madrid) – Calle José Paulete, s/n – 1.449 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,5 – 1.469 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,5 – 1.469 €/l Alcampo (Alcalá de Henares) – Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.516 €/l

(Alcalá de Henares) – Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.516 €/l Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.519 €/l

(Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.519 €/l Shell (Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.539 €/l

(Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.539 €/l Confor Auto (Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l

(Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l Shell (Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,1 – 1.579 €/l

(Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,1 – 1.579 €/l BP Dualez 365 (El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,95 – 1.589 €/l

(El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,95 – 1.589 €/l Alcampo Fuenlabrada (Fuenlabrada) – CC Loranca – 1.59 €/l

(Fuenlabrada) – CC Loranca – 1.59 €/l Alcampo (Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.59 €/l

(Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.59 €/l Shell (Alcorcón) – Calle Polvoranca, 158 – 1.599 €/l

(Alcorcón) – Calle Polvoranca, 158 – 1.599 €/l E.Leclerc (Aranjuez) – Paseo del Deleite, 13 – 1.599 €/l

(Aranjuez) – Paseo del Deleite, 13 – 1.599 €/l Confort Auto (Aldehuelas) – Calle Diésel, 9 – 1.599 €/l

(Aldehuelas) – Calle Diésel, 9 – 1.599 €/l Shell Ricardo Tormo 365 (Butarque) – Calle Marc Gené, 28 – 1.599 €/l

(Butarque) – Calle Marc Gené, 28 – 1.599 €/l Shell (Madrid) – Carretera Valencia km. 14,8 – 1.609 €/l

(Madrid) – Carretera Valencia km. 14,8 – 1.609 €/l Shell (Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 262 – 1.609 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 262 – 1.609 €/l Galp (Majadahonda) – Polígono El Carralero – 1.619 €/l

(Majadahonda) – Polígono El Carralero – 1.619 €/l Avia (Alcorcón) – Carretera M-506 km. 4 – 1.619 €/l

(Alcorcón) – Carretera M-506 km. 4 – 1.619 €/l Shell (Fuente el Saz) – Carretera M-117 km. 3,1 – 1.619 €/l

(Fuente el Saz) – Carretera M-117 km. 3,1 – 1.619 €/l Avia (Alcorcón) – Carretera M-506 km. 4,9 – 1.619 €/l

(Alcorcón) – Carretera M-506 km. 4,9 – 1.619 €/l Galp (Navalcarnero) – Polígono Alparache – 1.624 €/l

(Navalcarnero) – Polígono Alparache – 1.624 €/l Carrefour (Rivas-Vaciamadrid) – Avenida de la Técnica, s/n – 1.629 €/l

(Rivas-Vaciamadrid) – Avenida de la Técnica, s/n – 1.629 €/l Petrokal (Torrejón de Ardoz) – Calle Solana, 17 – 1.629 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Calle Solana, 17 – 1.629 €/l Galp (Alcalá de Henares) – Vía Complutense – 1.634 €/l

(Alcalá de Henares) – Vía Complutense – 1.634 €/l Moeve (Madrid) – Avenida San Luis, 75 – 1.637 €/l

Diésel

Alcampo (Alcalá de Henares) – Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.589 €/l

(Alcalá de Henares) – Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.589 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,5 – 1.589 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,5 – 1.589 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.589 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.589 €/l Alcampo Fuenlabrada (Fuenlabrada) – CC Loranca – 1.599 €/l

(Fuenlabrada) – CC Loranca – 1.599 €/l Alcampo (Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.599 €/l

(Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.599 €/l Ballenoil (Villaviciosa de Odón) – Avenida Quitapesares, 33 – 1.599 €/l

(Villaviciosa de Odón) – Avenida Quitapesares, 33 – 1.599 €/l Lavaplus (Alcorcón) – Avenida Europa, 15 – 1.599 €/l

(Alcorcón) – Avenida Europa, 15 – 1.599 €/l Ballenoil (Madrid) – Calle Versalles, 17 – 1.599 €/l

(Madrid) – Calle Versalles, 17 – 1.599 €/l Petroprix (Móstoles) – Calle Plasencia, 29 – 1.599 €/l

(Móstoles) – Calle Plasencia, 29 – 1.599 €/l Ballenoil (Móstoles) – Calle Puerto Cotos, 25 – 1.599 €/l

(Móstoles) – Calle Puerto Cotos, 25 – 1.599 €/l Plenergy (Leganés) – Calle Rey Pastor, 3 – 1.609 €/l

(Leganés) – Calle Rey Pastor, 3 – 1.609 €/l Family Energy (Leganés) – Calle Isaac Peral, 12 – 1.609 €/l

(Leganés) – Calle Isaac Peral, 12 – 1.609 €/l Plenergy (Leganés) – Calle Eduardo Torroja, 29 – 1.609 €/l

(Leganés) – Calle Eduardo Torroja, 29 – 1.609 €/l T9 (Humanes de Madrid) – Avenida de Fuenlabrada, 31 – 1.619 €/l

(Humanes de Madrid) – Avenida de Fuenlabrada, 31 – 1.619 €/l Ballenoil (Madrid) – Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22 – 1.619 €/l

(Madrid) – Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22 – 1.619 €/l Ballenoil (Valdemoro) – Avenida Andalucía, 7 – 1.619 €/l

(Valdemoro) – Avenida Andalucía, 7 – 1.619 €/l Ballenoil (Fuenlabrada) – Calle Aneto, 1 – 1.619 €/l

(Fuenlabrada) – Calle Aneto, 1 – 1.619 €/l Esteba Rivas (Getafe) – Calle Eratóstenes, 15 – 1.619 €/l

(Getafe) – Calle Eratóstenes, 15 – 1.619 €/l Plenergy (Fuenlabrada) – Calle Luis Sauquillo, 131 – 1.619 €/l

(Fuenlabrada) – Calle Luis Sauquillo, 131 – 1.619 €/l Plenergy (Fuenlabrada) – Calle Luis Sauquillo, 86 – 1.619 €/l

(Fuenlabrada) – Calle Luis Sauquillo, 86 – 1.619 €/l Ballenoil (Humanes de Madrid) – Avenida Fuenlabrada, 6 – 1.619 €/l

(Humanes de Madrid) – Avenida Fuenlabrada, 6 – 1.619 €/l Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.619 €/l

(Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.619 €/l Ballenoil (Madrid) – Calle Arroyo de la Bulera, s/n – 1.619 €/l

(Madrid) – Calle Arroyo de la Bulera, s/n – 1.619 €/l Ballenoil (Valdemoro) – Avenida de las Morcilleras, 1 – 1.619 €/l

(Valdemoro) – Avenida de las Morcilleras, 1 – 1.619 €/l Plenergy (Moraleja de Enmedio) – Avenida de Fuenlabrada, 49 – 1.619 €/l

Mapa de Geoportal donde se muestran las gasolineras más baratas

Una vez hemos visto cuáles son las gasolineras de Madrid donde es más barato repostar a primera hora de este domingo 3 de mayo, puede que desees actualizar precios o mirar mañana cuánto te va a costar llenar el depósito. Una información que puedes encontrar como ya mencionamos en el Geoportal Gasolineras que es la herramienta que tiene el Ministerio de Transición Ecológica con respecto a los precios para el combustible ya que no sólo podemos buscar por provincia, sino también por tipo de carburante, y todo con datos actualizados. El resultado lo puedes ver además en un listado como el que te hemos ofrecido pero también en formato mapa como el que ahora te dejamos de Alcobendas a modo de ejemplo, y con ello podrás ubicarte mejor en función de la zona en la que vivas.