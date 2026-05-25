El enfrentamiento soterrado entre el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha terminado por golpear de lleno a uno de los organismos clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción en España. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) atraviesa una crisis interna por la falta de medios y personal en un momento especialmente delicado por los escándalos políticos y empresariales que afectan al país.

Fuentes internas del Banco de España denuncian que la institución ha retirado prácticamente todos los recursos humanos propios que trabajaban en labores de prevención de blanqueo. «Ya nadie del Banco de España hace prevención de blanqueo de capitales porque Escrivá dijo que no se hacía más», dicen tajantes. Las mismas fuentes describen esa falta de recursos como una «merma clara» en la capacidad supervisora del organismo.

El Sepblac cuenta con su equipo y su presupuesto, y continúa realizando sus tareas y trabajos, pero no cuenta ya con el personal interno dedicado que, desde el Banco de España, prestaba sus esfuerzos contra el blanqueo de capitales.

Los trabajadores siguen ejerciendo sus funciones, y el compromiso y celeridad del Sepblac e incluso de los propios empleados del Banco de España está fuera de duda, pero el continuo enfrentamiento entre Escrivá y Cuerpo por el control está perjudicando al personal.

La pelea pasa porque el Sepblac depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, adscrita a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Es decir, no depende del Banco de España, y Escrivá no quiere «dotar de recursos a lo que no puede controlar».

El Banco de España retira sus efectivos

Aunque el Banco de España ha prorrogado el presupuesto que otorga al Sepblac durante un año más (sin variaciones, porque tampoco recibe más ni el Gobierno ha sacado nuevos Presupuestos), la realidad interna es muy distinta. Según las fuentes consultadas, el supervisor ha ido vaciando progresivamente de personal especializado el servicio antiblanqueo. Hasta hace poco, el personal del Banco de España destinado al Sepblac seguía con sus funciones.

Sin embargo, esos efectivos vinculados al supervisor han desaparecido prácticamente por completo. Sólo atienden peticiones de recursos por «bajas de larga duración», lamentan desde dentro del organismo. La consecuencia, aseguran, es que «la supervisión financiera vinculada al control de operaciones sospechosas y prevención de corrupción se está deteriorando».

Las mismas fuentes describen un clima de desmotivación creciente dentro del conjunto del Banco de España. «El servicio va degenerando». También denuncian que determinados nombramientos internos responden más a afinidades personales o políticas que a criterios técnicos.

El Gobierno pierde capacidad de control

El deterioro de estas funciones coincide además con la creciente presión regulatoria europea. La nueva Autoridad Europea Antiblanqueo (AMLA) exigirá a los supervisores nacionales mayores recursos y capacidad de vigilancia en materia de prevención financiera. Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que España llega al nuevo escenario «cada vez con menos personal y menos ganas de ayudar».

Las tensiones internas entre Economía y el Banco de España se han trasladado directamente a la estructura supervisora. Las mismas fuentes sostienen que la directora de supervisión recibe constantes reproches internos por la falta de medios y el deterioro operativo del sistema.

Todo ello contrasta, según denuncian desde dentro del organismo, con otras decisiones recientes del Banco de España que evidencian ausencia de restricciones presupuestarias.