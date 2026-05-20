Pedro Solbes, el ministro del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vendió mientras estaba al frente de la cartera de Economía con el PSOE en 2007 un total de 4,3 millones de onzas de oro de las reservas de España por 2.180 millones de euros. El Gobierno afirmó entonces que «ya no es una inversión rentable». Diecinueve años después, esa cantidad del metal dorado asciende a 16.670 millones de euros, un 664,53% más que cuando el socialista se deshizo de él.

La balanza del Banco de España cuenta ahora con sólo 9,05 millones de onzas, según ha podido extraer OKDIARIO de las cuentas de la institución, lo que deja a la Nación con cantidades de oro inferiores a otros países menos desarrollados como el Líbano, Portugal o Kazajistán.

El oro no ha parado de aumentar su valor desde la venta acometida por el PSOE de Zapatero. La decisión se tomó unos meses antes de que estallara la crisis del 2008. El Gobierno de Zapatero ganó sólo 2.180 millones de euros con la operación. Así las cosas, España perdió la oportunidad de beneficiarse de la revalorización del metal. Una tendencia al alza que ha sido persistente desde entonces.

Solbes defendió la viabilidad de la operación: «Las reservas del Banco de España deben tener como objetivo fundamental el maximizar su rentabilidad». El entonces ministro subrayó que «el objetivo» era «vender el oro, un activo que jugó un papel fundamental como elemento de reserva, pero que está desapareciendo, ya que no es un activo rentable». Y para ello, el dirigente socialista determinó que lo que debía hacer España era invertir en bonos de renta fija.

La venta de oro de Zapatero

¿La conclusión? El PSOE de Zapatero se deshizo del 32% del oro del Banco de España. De no ser por aquello, las reservas españolas del metal dorado no tendrían en la actualidad un valor de 35.077 millones, sino de 51.744 millones. Toda una oportunidad perdida.

Así, el Gobierno de Zapatero dejó a España por debajo de países como el Líbano, Portugal o Kazajistán en cuanto a la cantidad de reservas de oro en sus bancos centrales. Por hacer una comparativa, las toneladas (t) del metal dorado de otros países del mundo son, según los últimos datos disponibles del ejercicio 2022, las siguientes:

Estados Unidos : 8.133,5 t

: 8.133,5 t Alemania : 3.366,5 t

: 3.366,5 t Italia : 2.451,8 t

: 2.451,8 t Francia : 2.436 t

: 2.436 t Suiza : 1.040 t

: 1.040 t Países Bajos : 612,5 t

: 612,5 t Kazajistán : 385,5 t

: 385,5 t Portugal : 382,5 t

: 382,5 t Uzbekistán : 335,9 t

: 335,9 t Reino Unido : 310,3 t

: 310,3 t Líbano : 286,8 t

: 286,8 t España: 283 t

Las reservas españolas contaban con 405 toneladas de oro antes de la venta de Solbes. De no haber sido por la operación, España subiría numerosos puestos dentro del ránking y se acercaría al resto del entorno europeo. Naciones, como por ejemplo China, siguieron el rumbo opuesto. El gigante asiático, entre 2007 y 2022, pasó de poseer 2.000 millones de dólares en oro a 12.000 millones, 6 veces más, según los datos del Banco Mundial.

En definitiva, el PSOE de Zapatero no tuvo en cuenta la tendencia que seguían otros países y decidió que el oro no era rentable a pocos meses del estallido de la crisis del 2008. Además, la operación condenó a España a no beneficiarse de la revalorización del metal, una circunstancia que continúa a día de hoy.