La cotización del oro se ha vuelto a disparar este martes y ha superado por primera vez en la historia la barrera de los 4.700 dólares por onza, un nuevo máximo. Así, las presiones inflacionistas y la tensión internacional, instigada principalmente por el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, están impulsando hasta cotas nunca vistas al metal dorado.

Las tensiones generadas entre la Unión Europea (UE) y EEUU a raíz del conflicto por Groenlandia inducen temor en los inversores. Donald Trump acaba de amenazar a Francia con aranceles del 200% a su vino y ha realizado advertencias similares a países como Finlandia.

En ese contexto, el miedo a que se desate una guerra comercial entre ambos bloques, las compras de oro de los bancos centrales y las perspectivas de nuevos recortes de tipos de la Reserva Federal, están impulsando la cotización del oro hasta un máximo histórico intradía de 4.722,51 dólares, con una subida superior al 1% respecto del último cierre.

De esta manera, el precio de la onza de oro, que apenas una semana atrás superaba por primera vez el umbral de los 4.600 dólares, acumula en lo que va de 2026 una revalorización superior al 9%, tras cerrar 2025 como su mejor ejercicio desde 1979, con un avance cercano al 70%.

Del mismo modo, la plata prolonga su fuerte tendencia alcista y este martes alcanzaba nuevos máximos, situándose ligeramente por debajo de los 95 dólares por onza, con una subida acumulada de más del 30% en los primeros compases de 2026.

La revalorización del oro

«El oro y la plata alcanzaron nuevos máximos históricos a medida que la escalada de las tensiones geopolíticas impulsó la demanda de activos refugio», señalan Warren Patterson y Ewa Manthey, analistas de ING Research, para quienes el último catalizador es la renovada fricción entre Estados Unidos y Europa ante el interés de Trump en hacerse con el control de Groenlandia, lo que aviva la preocupación por un posible conflicto comercial transatlántico.

«A la volatilidad se suman los repetidos ataques de la Administración Trump a la Reserva Federal, que intensificaron la preocupación de los inversores sobre la independencia del banco central», advierten, subrayando que los inversores prefieren el oro y la plata a las divisas y los bonos gubernamentales en medio del aumento de los niveles de deuda estadounidense y la mayor imprevisibilidad de las políticas.