El crecimiento económico en España caerá 6 décimas este año, hasta el 2,2%, según las previsiones de Coface. Por otro lado, la empresa de gestión del riesgo de crédito comercial también augura que las insolvencias empresariales en el país se incrementen un 2% en 2026. Así se ha puesto de manifiesto durante la 29.ª edición de la Conferencia de Riesgo País de Madrid de Coface, celebrada esta mañana en colaboración con CaixaBank.

El principal motivo de estos problemas económicos son los efectos de la guerra de Irán. Por ello y por otras razones, las empresas españolas afrontan una creciente dificultad para trasladar los costes a precios sin perder competitividad.

Esto sucede en un contexto en el que «el incremento de los costes laborales, la elevada presión fiscal, la carga burocrática y el aumento del absentismo están reduciendo los márgenes de las empresas, especialmente de las pymes, y limitan su capacidad para crecer e internacionalizarse», en palabras de Antonio Bonet Madurga, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles.

No obstante, a pesar de estos resultados, las small caps españolas están mostrando una evolución positiva, con crecimiento de ingresos, mejora de márgenes Ebitda y una menor presión financiera derivada de la deuda, tal y como ha puntualizado Alfredo Echevarría, director de Análisis-Lighthouse (Instituto Español de Analistas).

Con todo, el profesional ha advertido del riesgo de generalizar en un segmento muy diverso, ha señalado que esta evolución positiva se observa de forma transversal en sectores como industria, consumo o tecnología, y que, de cara a 2026, «no se esperan revisiones significativas a la baja en las estimaciones, lo que evidencia el elevado nivel de competitividad de las pequeñas cotizadas españolas».

El crecimiento económico en España

Hace tan sólo tres meses, las previsiones de Coface apuntaban a un crecimiento económico en España del 2,5%, lo que supondría un descenso de tres décimas en comparación con el aumento del Producto Interior Bruto (PIB) de 2025.

Sin embargo, el pronóstico se ha recortado ahora hasta el 2,2%, especialmente por el conflicto en Oriente Medio y los efectos que va a tener sobre los precios en general y la energía en particular.

En ese contexto, Bruno de Moura Fernandes, jefe de Macroeconomía de Coface, ha alertado del riesgo creciente de estanflación y de una reducción de los márgenes empresariales.

«Los precios de los insumos están aumentando a un ritmo considerablemente mayor que los precios de venta, lo que está ejerciendo una presión creciente sobre la rentabilidad de las compañías», ha señalado. A ello se suma, según ha explicado, un contexto internacional cada vez más condicionado por las tensiones comerciales.

Aunque Estados Unidos ha moderado las medidas arancelarias, el nivel de protección comercial sigue situándose en máximos y continúa generando distorsiones sobre el comercio internacional, los costes empresariales y la inflación.

El economista de Coface ha destacado también el riesgo que supone para la industria europea la creciente desconexión comercial entre Estados Unidos y China. E ste escenario podría intensificar la entrada de productos chinos en Europa y aumentar todavía más la presión competitiva sobre determinados sectores industriales europeos.