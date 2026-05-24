Ni en la cocina ni en el salón: el lugar exacto de tu casa donde debes colocar la planta de jade para atraer el dinero, según la tradición del Feng Shui

La planta de jade lleva décadas ocupando un lugar privilegiado tanto en casas como en oficinas. Su aspecto elegante, sus hojas carnosas de color verde intenso y su facilidad de cuidado la han convertido en una de las suculentas más populares del mundo. Sin embargo, más allá de sus cualidades ornamentales, esta especie ha adquirido una fama especial gracias a las creencias asociadas al feng shui, disciplina china que busca armonizar los espacios para favorecer el bienestar y la energía positiva.

Según esta tradición, la ubicación de cada elemento dentro de una vivienda puede influir en distintos aspectos de la vida cotidiana. Entre todas las plantas utilizadas en feng shui, el jade ocupa una posición destacada. Conocida científicamente como Crassula ovata, se relaciona desde hace años con la prosperidad, la estabilidad económica y el crecimiento personal. Sus hojas redondeadas recuerdan a pequeñas monedas, motivo por el cual muchas personas la consideran un símbolo de abundancia.

Dónde dejar la planta de jade, según el Feng Shui

Como explica un video subido a Mi Pequeño Jardin Mágico, una de las recomendaciones más difundidas consiste en colocarla cerca de la entrada principal de la vivienda. Según esta filosofía, ello permite atraer energías favorables y facilitar la llegada de nuevas oportunidades.

Aunque estas creencias forman parte de una tradición cultural y no cuentan con respaldo científico, continúan despertando interés entre quienes buscan crear ambientes más agradables y equilibrados en casa.

La planta de jade y su relación con la abundancia

La asociación entre la planta de jade y la prosperidad tiene raíces profundas en diversas tradiciones asiáticas. Durante generaciones, esta suculenta ha sido considerada un amuleto natural relacionado con el éxito económico y la buena fortuna.

Su crecimiento lento pero constante se interpreta como una metáfora del progreso estable y duradero. Además, su resistencia y longevidad refuerzan esa imagen positiva. Una planta de jade bien cuidada puede vivir durante décadas, desarrollando un tronco robusto y una estructura que recuerda a un pequeño árbol.

Precisamente por ello, muchas personas la regalan al inaugurar una vivienda o al comenzar un nuevo proyecto profesional.

Por qué el feng shui recomienda colocarla en la entrada

Dentro del feng shui, la entrada principal representa el punto por el que accede la energía al hogar. Se considera una zona especialmente importante porque actúa como puerta de entrada simbólica a las oportunidades, las relaciones y los recursos.

Según esta tradición, situar una planta de jade cerca de la puerta principal favorecería la llegada de energía positiva asociada al crecimiento y la prosperidad. La idea es que la planta funcione como un elemento de bienvenida capaz de potenciar la sensación de equilibrio y armonía dentro de la vivienda.

No obstante, los expertos en decoración como el canal de YouTube La Academia de decoración, suelen señalar que, más allá de cualquier significado simbólico, las plantas cerca de la entrada generan una impresión acogedora y aportan frescura visual al espacio.

Una planta fácil de mantener

Parte del éxito de la planta de jade se debe a que no exige cuidados complejos. Al tratarse de una suculenta, almacena agua en sus hojas y tolera relativamente bien los periodos de sequía.

Necesita estar en lugares luminosos, aunque protegida de la exposición solar más intensa durante las horas centrales del día. Los riegos deben ser moderados, permitiendo que el sustrato se seque entre una aportación de agua y la siguiente.

La institución británica Royal Horticultural Society destaca que las plantas suculentas suelen adaptarse bien a interiores luminosos y requieren menos mantenimiento que muchas otras especies ornamentales, una característica que explica su popularidad creciente en hogares urbanos.

Beneficios decorativos y emocionales

Más allá de las creencias relacionadas con la abundancia, la planta de jade ofrece ventajas estéticas evidentes. Su forma compacta permite integrarla fácilmente en distintos estilos decorativos, desde ambientes minimalistas hasta espacios de inspiración natural.

Diversos estudios sobre la relación entre naturaleza y bienestar han mostrado que la presencia de plantas puede contribuir a generar entornos más agradables. Investigaciones divulgadas por la University of Exeter han señalado que los espacios con vegetación suelen percibirse como más confortables y acogedores.

Aunque una planta no puede garantizar prosperidad económica ni modificar el destino de una persona, sí puede contribuir a crear una atmósfera más relajante y agradable dentro del hogar.

Dónde colocarla para potenciar su presencia

Además de la entrada principal, muchas personas sitúan la planta de jade en recibidores, despachos o salones. Su aspecto elegante la convierte en un elemento decorativo muy versátil.

Lo más importante es elegir una ubicación con buena iluminación natural y suficiente espacio para que pueda desarrollarse correctamente. Un macetero sencillo y de tonos neutros suele ser suficiente para resaltar la belleza de sus hojas. También es recomendable evitar rincones excesivamente oscuros o húmedos, ya que estas condiciones pueden afectar negativamente a su crecimiento.