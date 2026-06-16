Ni sal ni hielo: el truco para congelar una cerveza en 15 minutos

Hay un truco que funciona y que nos permite congelar la cerveza en 15 minutos, uno de los pequeños placeres de la vida en esta época de altas temperaturas. Tomarse una buena cerveza fresquita es siempre un placer en todos los sentidos, un buen básico en esta época de altas temperaturas que nos invita a tener siempre está bebida imprescindible en este día a día de olas de calor. Pero, no siempre es fácil contar con ella en perfectas condiciones, la cerveza es un tipo de bebida que, durante todo el año, debe servirse fría o pierde gran parte de sus propiedades.

Por lo que, quizás lo que necesitamos es disponer de las herramientas necesarias para que siempre esté en las mejores condiciones posibles. Este tipo de detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve y que, sin duda alguna, serán los que nos darán un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días que tenemos por delante. Los amantes de la buena cerveza, bien fresquita saben muy bien cómo conseguir lo imposible, que se congele en 15 minutos.

No tendremos que usar ni hielo ni sal

La sal es un elemento que tiene mucho que ver con ese hielo que consigue que se deshaga en segundos. Algo que se usa cuando queremos aprovechar al máximo ese frío o transformarlo en un elemento diferente que quizás hasta el momento nadie hubiera ni visto llegar.

Este elemento que tenemos por delante puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades, en estos días en los que quizás tocará empezar a ver llegar algunos nuevos datos sobre la sal. Nos puede servir para acelerar un proceso de descongelación que nos permitirá disfrutar de ese frescor que necesitamos.

El hielo en estos tiempos que corren acabará siendo un buen básico que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración en estos días. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, nos ayudará a obtener una bebida en perfectas condiciones, justo lo que necesitamos en un verano en el que se pueden batir todos los récords.

El tiempo puede alejarnos de lo que sería habitual en estas fechas en las que una buena bebida fresquita al llegar a casa es esencial, te mostramos un truco para conseguir una cerveza casi congelada en el tiempo que tardas en ducharte.

Este es el truco para congelar la cerveza en 15 minutos

En sólo 15 minutos vas a poder conseguir una cerveza en perfectas condiciones. Un punto de congelación que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve, en unos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Un tiempo récord de 15 minutos, el tiempo que tardamos en ducharnos, puede darnos esa bebida fresquita que necesitamos. Para hacerlo necesitamos algo tan simple como el papel de cocina, de esta manera conseguiremos hacer la magia de una congelación más rápida.

Paso a paso

Humedece dos hojas de papel de cocina con agua fría. Escúrrelas ligeramente para que no goteen. Envuelve la botella o lata. Colócala en el congelador. Sácala después de 10-15 minutos.

Podrás comprobar que se congela más rápidamente que colocando la botella sin nada más en el congelador. Un error que cometemos y que, sin duda alguna, acabará siendo el que dejaremos atrás con este tipo de herramientas que pueden ser claves que tengamos en consideración. Los expertos recomiendan que sigamos estos pasos, por una razón de peso.

La cerveza contiene un alto porcentaje de agua. Cuando la temperatura baja demasiado, el contenido comienza a congelarse y expandirse. Esto puede deformar la lata, romper la botella o alterar el sabor y la textura de la bebida. Por eso, los expertos recomiendan congelarla por poco tiempo y no almacenarla.

Además de perder parte de sus propiedades. Los expertos cerveceros saben muy bien cómo mantener la cerveza en perfectas condiciones. Desde Sabeer nos dan otro truco que podemos tener en mente y que consiste en tener un elementos siempre en el congelador, preparado para recibir la cerveza: «Un clásico en muchos bares y que algunos gustan también de hacer en casa para enfriar cerveza en minutos. Sin dudas la cerveza se enfría pero, ¿la estamos cuidando? No. Y por muchas razones. Primero, porque al igual que con los hielos de plástico, estamos contaminando los aromas y sabores de nuestra cerveza con los de otros alimentos que pudieran haber en la nevera. Luego, una capa de hielo en nuestro cristal hará que perdamos retención de espuma y carbonatación de forma más rápida. Finalmente, se suma que el hielo se convertirá en agua y terminaremos bebiendo una cerveza muy diferente a la que debía ser originalmente».