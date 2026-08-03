El Rayo se compromete con la Comunidad a abrirles el estadio tras prometerles «colaboración constante»

El Rayo Vallecano se compromete a abrir el estadio de Vallecas a la Comunidad de Madrid tras una reunión este lunes. El club permitirá la entrada de los técnicos para que puedan comprobar las deficiencias recogidas en la auditoría que encargó la Comunidad de Madrid.

Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, ha explicado que el Rayo Vallecano ha tenido una actitud más «colaboradora» y que se compromete a aportar la documentación reclamada por la Comunidad y a mantener una «colaboración constante» durante todo el proceso.

Así, tras esta reunión, la Comunidad confía en que este martes el Rayo sí deje entrar al personal que tiene que inspeccionar el Estadio de Vallecas. «No se trata de que mañana (por este martes) se abran las puertas del estadio, se trata de que las puertas del estadio estén abiertas a su legítimo titular, que es la Comunidad de Madrid», ha recalcado De Paco tras la reunión celebrada este lunes.

Por parte del Rayo Vallecano acudieron Raúl Martín Presa, presidente del conjunto madrileño, José María Sardá, vicepresidente del equipo, pero también dos de los capitanes del primer equipo, Isi y Balliu. La Comunidad de Madrid estuvo presente por Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte.

Tras anunciar la Comunidad de Madrid que extinguía la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo, el club no dejó entrar a los trabajadores de la Comunidad al estadio. Lo hizo varias veces. El Gobierno de la región llegó a poner una denuncia ante la Policía Nacional por este choque.

Cabe recordar que el Rayo Vallecano se quedó sin la concesión del estadio -propiedad de la Comunidad de Madrid- después de que una auditoría iniciada en octubre detectara «graves» deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento. Mientras duren los trabajos, el Rayo tendrá que disputar sus primeros encuentros de Liga en un estadio alternativo elegido, con El Plantío de Burgos como gran opción para ello.

El Ejecutivo autonómico asumió así las actuaciones urgentes necesarias para garantizar la seguridad de las personas en el Estadio de Vallecas, pero esas obras todavía no han comenzado por la imposibilidad de entrar al campo. Según la auditoría, existe una situación de «obsolescencia generalizada» y un «severo incumplimiento normativo» que compromete la seguridad y la operatividad del estadio.