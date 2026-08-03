No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 31 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 456 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ver cómo Petra no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para confesar a Pura que ha tomado una decisión más que definitiva, y que tiene estrecha relación con el hijo de Adriana.

Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo, en la Casa Pequeña, Dámaso y Victoria quedan profundamente desconcertados ante la inesperada transformación de Mercedes. ¿Qué ha pasado exactamente con la duquesa de Miramar? ¿Por qué ha tomado esa drástica decisión sin tan siquiera pensar en las posibles consecuencias de sus actos?

¿Qué sucede en el capítulo 457 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 3 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo don Hernando aprovecha la ocasión que se le ha presentado para advertir a Enriqueta que no cruce ciertos límites. Todo ello mientras Manuela no duda un solo segundo en tomar la iniciativa.

Hasta tal punto que da el importantísimo paso de organizar un encuentro con Braulio, como es un desayuno juntos. Esto provoca que la complicidad entre ellos regrese de forma verdaderamente inmediata. En cuanto a la Casa Pequeña, vamos a poder ver cómo un gesto de lo más inocente por parte de Pedrito deja a Pepa completamente destrozada, a la par que devastada. ¿Qué le ha despertado el niño, exactamente? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.