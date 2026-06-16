Los veterinarios expertos coinciden: para mantener las pulgas lejos de tu perro existe un remedio barato que funciona al 100%

Las pulgas son uno de los parásitos externos más habituales en y gatos. Se conocen más de 2.000 especies en todo el mundo, aunque sólo unas pocas afectan con frecuencia a los animales domésticos. Estos insectos miden entre uno y seis milímetros de longitud, carecen de alas y presentan un cuerpo aplanado lateralmente que les permite desplazarse con facilidad entre el pelaje. Sus potentes patas traseras están adaptadas para realizar grandes saltos y cuentan con un aparato bucal que perfora la piel para alimentarse de la sangre de su huésped. Su color suele variar entre tonos marrón claro y marrón oscuro.

Los síntomas más frecuentes de pulgas en perros son: rascado frecuente e intenso, irritación y enrojecimiento de la piel, pequeños puntos negros en el pelaje y caída del pelo en determinadas zonas del cuerpo. Algunos perros desarrollan una reacción alérgica a la saliva de las pulgas, una afección conocida como dermatitis alérgica por pulgas (DAP).

El mejor remedio contra las pulgas en el perro

@veterinariaencasatandil 🎥 Por cada pulga que ves en tu perro o gato… hay decenas escondidas en tu casa 🐶🐱 🔴 Las pulgas son los parásitos externos más comunes. 😿 Pueden causar picazón extrema, pérdida de pelo y hasta transmitir enfermedades. 👀 Lo que ves en tu mascota es solo la pulga adulta. 🥚 Cada pulga adulta pone 40 huevos → caen al ambiente → se transforman en larvas → pupas → nuevos adultos. 🌡️ ¿Dónde viven mejor? En lugares cálidos y húmedos. 🏠 Tu casa es el lugar ideal para que prosperen. ✨ Entender el ciclo de vida de la pulga es el primer paso para poder combatirla. ♬ sonido original – Belén Veterinaria en casa 🏡🐶

El veterinario Manuel Manzano, conocido por su canal de YouTube «Veterinario gratis», ha compartido siete remedios caseros contra las pulgas que asegura haber utilizado a lo largo de su trayectoria profesional. Según explica, son alternativas fáciles de aplicar, con ingredientes accesibles y una eficacia aceptable en determinados casos, aunque recuerda que no sustituyen a los tratamientos veterinarios cuando la infestación es importante.

Uno de los remedios que recomienda es el vinagre de manzana. Para utilizarlo, aconseja mezclar una taza de este producto con una taza de gel de baño para perros. Tras lavar al animal de forma habitual, la mezcla se aplica durante el último aclarado, se masajea sobre el pelaje y se deja actuar entre 15 y 20 minutos antes de retirarla con agua. Según Manzano, su olor ayuda a mantener alejadas a las pulgas.

Otra opción es la infusión de limón. Su preparación consiste en hervir un litro de agua junto a un limón cortado en trozos. Una vez que la mezcla se enfría, se cuela y se introduce en un pulverizador. El veterinario señala que el aroma cítrico tiene efecto repelente, por lo que puede aplicarse antes o después de los paseos, evitando siempre ojos, nariz, boca y zonas sensibles de la piel.

El aceite de coco también figura entre los remedios mencionados. Se extiende con las manos mediante un suave masaje sobre el pelo y la piel del perro. Aunque puede contribuir a dificultar la movilidad de las pulgas e incluso asfixiarlas, el especialista reconoce que resulta complicado repartirlo de manera uniforme por todo el cuerpo.

La levadura de cerveza es otra de las alternativas propuestas. Añadida a la alimentación del animal, puede favorecer un olor corporal menos atractivo para estos parásitos. No obstante, Manzano insiste en que sus resultados son limitados y no deben considerarse una solución definitiva.

Entre los remedios que considera más interesantes destaca la tierra de diatomeas. Este polvo se distribuye sobre el pelaje, se masajea y se deja actuar durante dos o tres horas. Después, es necesario cepillar bien al perro para retirar el exceso. Su acción consiste en afectar a las pulgas y dificultar su supervivencia.

El bicarbonato de sodio funciona de manera similar. Debe aplicarse con el pelo completamente seco, mantenerse durante varias horas y retirarse posteriormente mediante un cepillado intenso. Según explica el veterinario, en algunos casos pueden observarse pulgas muertas entre las púas del peine.

Por último, menciona los aceites esenciales de romero y eucalipto. Advierte que nunca deben utilizarse directamente sobre la piel del animal. La recomendación es diluir unas pocas gotas en aceite de oliva y extender la mezcla con moderación sobre el cuerpo del perro, siempre con precaución para evitar posibles irritaciones.

Ciclo de vida

El ciclo biológico de la pulga comprende varias fases: huevo, tres estadios larvarios, pupa y adulto. Una vez que una pulga adulta encuentra un huésped, comienza a alimentarse de sangre en cuestión de minutos. Aproximadamente 24 horas después de la primera ingesta, las hembras ya pueden iniciar la puesta de huevos. A lo largo de su vida, que suele oscilar entre 50 y 100 días, una sola hembra puede depositar alrededor de 30 huevos diarios. Cuando las larvas completan su desarrollo y forman el capullo, pueden permanecer en estado latente durante largos periodos.