Cuánto tiempo puede estar mi gato solo en verano: consejos y kit de supervivencia

Esto es algo que es un clásico del verano: las familias que se van de vacaciones y no pueden llevarse a una mascota. La Ley de Bienestar Animal prohíbe dejar solo a un gato en casa durante más de 72 horas y, teniendo en cuenta las altas temperaturas del verano, lo más recomendable es que algún familiar visite una vez al día tu hogar para comprobar el estado de tu felino. Consulta en este artículo todo lo que debes saber si te vas de vacaciones este verano sin el gato.

A mediados del mes de agosto, millones de españoles siguen de vacaciones y en los próximos días llegará el turno para los trabajadores que han estado todo el verano desarrollando su actividad laboral. Muchos de los que tengan mascota se presentarán ante el dilema de todos los veranos: ¿qué hacemos con el gato? Esta es la pregunta del millón y es lógica, ya que sacar a un felino de su habitáculo y llevarlo a un hotel o a la playa es harto complicado. Por ello, lo lógico es que los gatos se queden en casa cuando abandones el nido.

Lo primero que debes saber al respecto es que la Ley de Bienestar Animal fija un límite de 72 horas para que los gatos estén solos en un domicilio. «Está expresamente prohibido dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos», dice la norma que, en el caso de los perros, reduce el tiempo a 24 horas. Aquí hay que tener en cuenta que con las altas temperaturas del verano se equiparan todas las clases de animales. Así que si te vas de vacaciones y dejas al gato en casa, un familiar le tendrá que vigilar al menos una vez al día y, si esto no es posible, lo mejor es dejarlo a un cuidador.

El kit para los gatos que se quedan en casa en verano

Agua fresca. Esto es primordial para un gato durante este mes de agosto marcado por las altas temperaturas. Es más, lo recomendable si te vas sobre una semana fuera de casa es comprar una de las fuentes automáticas que están durante las 24 horas produciendo agua para que el animal se pueda refrescar cuando él lo considere.

Además de agua, también será obligatorio dejar comida fresca y, en caso de que vayas a estar varios días fuera, hay que repetir las raciones para que en ningún momento se quede con hambre. También habrá que poner un acceso a las cajas de arena y no está de más poner una doble caja para que pueda hacer sus necesidades sin problemas. También puede estar bien añadir algunos juguetes o elementos que puedan entretener al animal durante tu ausencia.

Y muy importante: al menos una vez al día es recomendable que un familiar o persona cercana se pase por tu casa para comprobar el estado del animal. Además de los problemas físicos que pueden aparecer, diferentes estudios han demostrado que la falta de un vínculo emocional con sus dueños puede desembocar en problemas de estrés y ansiedad para estos animales. Por muy ariscos que parezcan, los felinos también agradecen el trato humano.