El invento chino para dejar de pagar un alquiler: casas prefabricadas de seis habitaciones listas para vivir por menos de 15.000 euros

Durante años, tener casa propia ha sido casi una meta obligatoria para muchas personas, por lo que en España sobre todo existe esa mentalidad de que hay que comprar si se puede y alquilar si no queda otra. Sin embargo, en los últimos tiempos han empezado a aparecer alternativas que de alguna manera, rompen ese esquema. Son las casas prefabricadas entre las que modelos que llegan de China comienzan a imponerse.

Existen ya varios modelos que están dando mucho que hablar, ya que se pueden comprar vía internet y prometen algo que suena demasiado bien ya que tienen varias habitaciones, montaje rápido y un precio que, en algunos casos, no llega ni a 15.000 euros. Y claro, lo primero que piensa mucha gente es lo mismo y es que esto no puede ser tan sencillo. Y en parte, no lo es. Pero tampoco es completamente falso sino que sí que encontramos en Amazon por ejemplo una casa prefabricada por un precio incluso inferior al mencionado, aunque conviene conocer bien todos los detalles.

Casas prefabricadas de seis habitaciones listas para vivir

El modelo que se ha hecho viral es una casa contenedor de la marca Generic, que se puede encontrar en plataformas como Amazon. Está pensada como una vivienda modular, de esas que llegan en formato plegable y se montan después en el terreno. A simple vista, llama bastante la atención porque no tiene el aspecto típico de casa prefabricada barata. Sino que de hecho, puede configurarse en dos plantas y con varias habitaciones, algo que rompe bastante la idea que muchos tienen de este tipo de construcciones.

Según el anuncio, se puede elegir entre diferentes tamaños (20, 30 o 40 pies) y adaptar el interior con hasta seis dormitorios, además de cocina, baño y zona de estar. Todo dentro de una estructura de acero pensada para transportar y volver a montar si hace falta.

El precio es lo que atrae pero se debe matizar

El precio base es muy bajo comparado con cualquier vivienda ya que no llega a los 12.000 euros, y eso es lo que ha hecho que se viralice. Pero claro, ese precio no es algo fijo si tenemos en cuenta que para este tipo de casas hay varias cosas que no vienen incluidas y que cambian bastante la cifra real como son:

El transporte hasta donde la quieras instalar

hasta donde la quieras instalar El montaje completo en el terreno

completo en el terreno Las conexiones de agua, luz o saneamiento

Las licencias necesarias

necesarias La preparación del terreno

Además, el propio anuncio ya deja caer algo importante y es que el envío no está incluido. Y teniendo en cuenta que hablamos de una estructura de más de dos toneladas, no es un detalle menor. Por eso, aunque el precio inicial sea bajo, el total puede subir bastante dependiendo de cómo y dónde se quiera usar.

Cómo son realmente y para qué se están usando

Más allá del precio, estas casas tienen algo que sí es interesante y eso es la flexibilidad, de modo que no están pensadas solo como vivienda habitual. De hecho, en muchos casos se utilizan para otras cosas:

Casas de fin de semana

Alojamientos turísticos

Oficinas o espacios de trabajo

Casas en fincas o terrenos rurales

Soluciones temporales

El hecho de que sean modulares y plegables permite moverlas o adaptarlas con relativa facilidad, algo que en una vivienda tradicional es impensable. Eso sí, también hay que tener en cuenta que, aunque el diseño pueda parecer muy moderno en las imágenes, el acabado final depende mucho de la configuración que se elija y del montaje.

El punto clave es dónde la puedes poner

Aquí es donde mucha gente se lleva la sorpresa. En España no basta con comprar la casa y plantarla donde quieras sino que todo depende del tipo de suelo y de la normativa del municipio.

En muchos casos, vas a necesitar:

Un terreno urbanizable

Licencia de obra

Cumplir requisitos mínimos de habitabilidad

Conexión a suministros

Y esto cambia completamente el planteamiento. Porque no es solo la casa, sino todo lo que la rodea. De todas maneras lo que sí parece que está claro es que este tipo de viviendas cada vez genera más interés. Sobre todo entre quienes buscan alternativas más baratas o más simples para vivir o como mencionamos, a modo de segunda residencia.

Además muchas vienen de fabricantes asiáticos, con modelos cada vez más completos y pensados para distintos usos. Y aunque todavía hay dudas, sobre todo por el tema legal, poco a poco van ganando terreno si se tiene en cuenta la actual crisis de vivienda con precios por las nubes, de modo que muchos al menos se plantean si no será mejor elegir una de estas casas prefabricadas. Al final, más que una solución milagro, son una opción más. Y como pasa con casi todo en vivienda, lo importante es el precio, pero en este caso además tener bien claro todo lo que implica adquirir una de estas viviendas.