Operación ‘Thor’: cae un importante grupo criminal en Menorca con casi tres kilos de droga, vehículos de lujo y un barco

La operación Thor de la Guardia Civil en Menorca ha desarticulado un importante grupo criminal dedicado a la venta de sustancias estupefacientes, asentado en la localidad de Sant Lluís. El operativo se ha saldado con la detención de cuatro hombres, tres de ellos de nacionalidad española y de 62, 60 y 42 años, y un cuarto de origen colombiano de 33 años. Están acusados de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La operación antidroga que el Instituto Armado realizaba el pasado martes 11 de agosto en la localidad de Sant Lluís da por desarticulados dos importantes puntos de distribución de drogas, considerados como los más activos de la zona levante de la isla de Menorca, que operaban en las localidades de Mahón, Es Castell y Sant Lluís.

La investigación, liderada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Menorca, arrancó hace seis meses y apuntaba a una estructura organizada y continuada, con una importante capacidad de distribución, donde los investigadores constataron que el principal investigado utilizaba el entorno familiar como elemento de apoyo para dificultar la localización de la droga y blanquear el dinero de su venta, usándolos como testaferros.

El operativo culminó con la práctica de cinco registros: uno en la localidad de Ciutadella, otro en Es Castell, un registro en una nave ubicada en el polígono industrial de Sant Lluís y dos más en fincas situadas en esta misma localidad. Como resultado de estas actuaciones, se intervinieron 237.500 euros en efectivo, 850 gramos de cocaína y 2.000 gramos de marihuana, 16 teléfonos móviles, cinco vehículos, una embarcación, un arma simulada, varias básculas de precisión y otros elementos presuntamente destinados a la distribución de sustancias estupefacientes.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial el pasado 12 de agosto. El juez decretó prisión bajo fianza para el presunto cabecilla de la organización, un hombre de 42 años, mientras que para el resto de los detenidos acordó la retirada de los pasaportes y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado competente.