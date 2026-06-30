El guardia civil chivato de Menorca: accedía a la base de datos policial y facilitaba información privilegiada a narcos

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares acogerá este jueves el juicio contra un agente de la Guardia Civil acusado de actuar de chivato con un narcotraficante en Menorca, al que presuntamente facilitó información confidencial para alertarle sobre una investigación policial en curso.

Los hechos que se juzgarán se desencadenaron cuando un individuo, plenamente consciente de que su compañero estaba siendo investigado formalmente por un delito de tráfico de drogas, se puso en contacto vía telefónica con el agente de la Benemérita. El objetivo de esta llamada era solicitarle que consultara el estado de un automóvil concreto, pidiéndole verificar si figuraba registrado como un vehículo de alquiler o si, por el contrario, no constaba ningún tipo de registro oficial sobre el mismo.

Ante esta petición, el guardia civil procedió a realizar la gestión el 14 de octubre de 2022, aproximadamente a las 13:15 horas. Sin contar con ningún tipo de autorización legal o judicial, el agente efectuó la consulta del vehículo en la base de datos interna de la Guardia Civil.

Para llevar a cabo la acción y evitar ser descubierto por los sistemas de control, utilizó presuntamente el número de identificación (ID) de un compañero de cuerpo. Posteriormente, facilitó la información obtenida, una maniobra que, según las acusaciones, puso en grave peligro tanto el desarrollo de la investigación policial como la propia seguridad de los agentes actuantes.

Para el Ministerio Fiscal, estos hechos detectados son constitutivos de un delito de encubrimiento. Por este motivo, la Fiscalía solicita para el acusado una pena de veinte meses de prisión. Asimismo, reclama la inhabilitación absoluta del agente durante un periodo de seis años.

El juicio para esclarecer todo lo ocurrido tendrá lugar este jueves a partir de las 09:30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares.