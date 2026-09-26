Estafa en Palma: paga más de 23.000 euros por reformar su casa y descubre que el constructor ni siquiera pidió la licencia

Estafa en toda regla. Más de 23.000 euros entregados, una reforma que nunca arrancó y una licencia de obras que ni siquiera había sido solicitada. Es el caso investigado por la Policía Nacional en Palma, que ha terminado con la detención de un constructor como presunto autor de un delito de estafa.

Los hechos se remontan a finales del mes de febrero, cuando una mujer interesada en realizar reformas en su vivienda contactó con una empresa de construcción y reformas de la capital balear. Tras varios encuentros con el responsable de la compañía, ambas partes acordaron un precio cerrado de más de 46.000 euros para ejecutar diferentes trabajos de reforma y construir una piscina en el inmueble.

Para llevar a cabo las obras, la víctima y el presunto autor acordaron un calendario de pagos. En el momento de firmar el contrato, la mujer realizó un primer pago de más de 4.600 euros. Posteriormente, entregó otros más de 18.400 euros, tal y como le habría solicitado el constructor para poder comenzar los trabajos. Sin embargo, las obras no comenzaron en las fechas acordadas.

La propietaria contactó entonces con el constructor para conocer los motivos del retraso. Según manifestó a los agentes, el hombre le explicó inicialmente que todavía no había recibido los permisos necesarios de Urbanismo para iniciar la reforma.

Posteriormente, el constructor habría comunicado a la mujer que debía someterse a una intervención quirúrgica y que, por ese motivo, tampoco podría comenzar los trabajos en la fecha prevista. En ese momento volvió a establecer una nueva fecha para iniciar las obras.

Ante los sucesivos retrasos, la víctima comenzó a sospechar que podía haber sido víctima de una presunta estafa y decidió comprobar directamente qué ocurría con la licencia de obras de su vivienda. La mujer acudió al departamento de Urbanismo para consultar la situación de la solicitud. La respuesta hizo saltar todas las alarmas: según la información que recibió, no constaba ninguna solicitud de licencia de obras, ni a su nombre ni a nombre de la empresa de construcción.

La víctima había entregado ya más de 23.000 euros para unas obras que no habían comenzado y para las que, según la investigación, tampoco se había solicitado ningún permiso. Tras conocer esta información, la mujer intentó ponerse nuevamente en contacto con el constructor para pedirle explicaciones. Sin embargo, según denunció, el hombre dejó de responder a sus llamadas y mensajes.

Ante esta situación, la perjudicada decidió presentar una denuncia por una presunta estafa de más de 23.000 euros. A raíz de la denuncia, agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.

Las pesquisas permitieron, según la Policía, la identificación y localización del presunto autor, que fue detenido el pasado miércoles como presunto responsable de un delito de estafa. El detenido fue posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación deberá determinar ahora las circunstancias de los pagos realizados y de los trabajos que habían sido contratados. El detenido mantiene, en todo caso, la condición de presunto autor, a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.