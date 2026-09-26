Ni skinny ni wide leg: Zara recupera los jeans Z1975 de tiro bajo que marcaron toda una generación y las amantes de la moda ya los han fichado

Zara recupera los jeans Z1975 de tiro bajo. Hablamos del vaquero que vas a querer para la nueva temporada. son rectos, y los vas a encontrar en diversos colores para que tengas más opciones a la hora de comprarlo. Su precio es de 27,95 euros en variedad de tallas. En sus características, son jeans de tiro bajo con cinco bolsillos, con pernera recta y cierre frontal con cremallera y botón.

Además están confeccionados en 100% algodón y contiene al menos 80% algodón de cultivo orgánico certificado OCS y 20% algodón reciclado certificado RCS. Con materiales certificados. Te contamos sus materiales, con qué llevarlos y qué vestuario escoge Zara para poder combinar estos jeans que se presentan en varios colores desde el azul clásico pasando por el negro y el blanco. Seguro que es el tuyo, uno de los jeans que más llevarás esta temporada y la siguiente porque lo tienes para tiempo.

Zara recupera los jeans Z1975

Materiales certificados

Algodón reciclado certificado rcs

Esta fibra se fabrica a partir de residuos textiles de algodón reciclado. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar el consumo de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Algodón de cultivo orgánico certificado ocs

Esta fibra se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente. Actualmente trabajamos con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.

Cómo cuidar esta prenda

Cuidar de tus prendas para alargar su vida útil. Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 40ºC centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 150 º C

Lim.Seco tetracloroetileno

Se puede usar secadora temperatura reducida

Lavar al revés

Lavar por separado

Con qué llevar los jeans Z1975

Zara aconseja estas combinaciones:

Camiseta manga larga algodón

Camiseta con tejido principal confeccionado en hilatura de algodón. Cuello redondo y manga larga. Bajo recto.

Sandalia plana tira

Zapato tipo sandalia plana con tira delantera y posición para el dedo. Suela plana. Acabado en punta redonda. Altura de la suela: 1 cm

Otras combinaciones

Denim sobre denim

Combinar jeans claros con una camisa o campera de denim en un tono diferente. La clave está en generar contraste entre los lavados para evitar que el conjunto se vea demasiado uniforme.

Para ir al trabajo

Combinarlo con camiseta blanca y blazer para un estilismo casual de oficina.

Fin de semana

Llevarla con jersey de punto fino para un look distendido de fin de semana.

Toque casual

Usarla con camisa y bolso estructurado para darle un toque deportivo a un conjunto más formal en la oficina.

Casual diario

Combinarlos con camiseta blanca y cazadora ligera es una apuesta sencilla para hacer recados o quedar con amigos.

Para un look deportivo

Llevarlo con leggings, camiseta básica y sudadera ligera permite crear un conjunto cómodo para paseos y actividades informales.

Para cuando hace frío

Entonces te lo pones con jersey beige y abrigo camel, dejando que el estampado sea el protagonista.

Otros jeans zara que te gustarán

Jeans trf wide leg tiro bajo

En azul claro, son los jens de tiro bajo y cinco bolsillos. Pierna ancha larga. Cierre frontal con cremallera y botón metálico. Su coste es de 29,95 euros.

Tiro bajo – slim

Jeans de tiro bajo con trabillas y cinco bolsillos. Cierre frontal con cremallera y botón metálicos.

Jeans trf extra wide leg tiro alto

A un precio de 35,95 euros. TIRO ALTO – EXTRA WIDE LEG son jeans de tiro alto y cinco bolsillos. Pierna ancha extra larga. Cierre frontal con cremallera y botón metálico.

Jeans trf baggy folded tiro medio

TIRO MEDIO – BAGGY FOLDED. Jeans de tiro medio con cinco bolsillos. Bajo acabado en vuelta a contraste. Cierre frontal con cremallera y botón metálico.

Jeans z1975 regular tiro alto long length

TIRO ALTO – REGULAR LEG – LONG LENGTH. Jeans de tiro alto con cinco bolsillos. Pernera recta y larga. Cierre frontal con cremallera y botón.

En variedad de colores

Los jeans que más gustan de Zara están en variedad de colores: azul que es el clásico de todos los tiempos, en color negro, realmente el más elegante para siempre; en azul claro es más versátil y deportivo, y el color blanco siempre gusta siendo el color de moda durante muchos años.