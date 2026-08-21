Vuelven los vaqueros de los años 70 y se combinan con blusas bohemias este verano 2026

La moda vuelve a mirar al pasado. Este verano de 2026, los vaqueros inspirados en los años setenta recuperan protagonismo y lo hacen acompañados de una de las prendas que mejor encajan con aquella estética: las blusas de inspiración bohemia. La combinación recupera siluetas amplias, estampados, detalles artesanales y una forma de vestir que busca equilibrar comodidad y personalidad.

El regreso no se limita a un único patrón. Los jeans de pierna ancha, los modelos acampanados, los diseños de pierna recta y las versiones con patchwork forman parte de una tendencia que recupera algunos de los códigos estéticos más reconocibles de aquella década. La diferencia está en cómo se combinan ahora estas prendas para adaptarlas a un armario contemporáneo.

Los pantalones vaqueros anchos destacan, además, por una característica que explica buena parte de su popularidad actual: resultan cómodos sin renunciar a una apariencia cuidada. Su silueta permite construir conjuntos relajados, pero también funciona cuando se busca un resultado más sofisticado.

Vuelven los pantalones acampanados

Si hay un diseño que representa como pocos la estética de los años 60 es el vaquero acampanado. La silueta, estrecha en la parte superior y progresivamente más amplia desde la rodilla, se convirtió en una de las prendas más reconocibles de aquella época.

Una de las figuras que contribuyó a popularizarla fue Farrah Fawcett, que convirtió este tipo de pantalón en parte habitual de una estética desenfadada pero cuidada. En aquellos años se llevaba con camisas, jerséis, botas de tacón e incluso zapatillas deportivas.

Para el verano de 2026, una de las propuestas pasa por actualizar aquella fórmula mediante una blusa boho estampada y unas sandalias de tacón. El resultado mantiene la esencia setentera, pero introduce elementos más ligeros y apropiados para los meses de calor.

La clave está en dejar que el pantalón tenga protagonismo. Una parte superior de inspiración bohemia, especialmente cuando incorpora estampados o detalles de movimiento, ayuda a completar el conjunto sin competir excesivamente con la silueta de los jeans.

El patchwork recupera su espacio

Los vaqueros también pueden convertirse en protagonistas a través de sus detalles. Entre ellos, el patchwork vuelve a aparecer como una alternativa para quienes buscan una estética menos convencional.

Aunque esta técnica tuvo especial presencia durante los años sesenta, su influencia se mantuvo durante la década siguiente. Jane Birkin fue una de las figuras que continuó apostando por este tipo de prendas y en 1975 fue fotografiada con unos jeans de patchwork que encajaban con la imagen despreocupada que proyectaba.

La propuesta actual recupera aquella idea y la combina con prendas igualmente relajadas. Una blusa boho, especialmente si presenta algún detalle artesanal, puede acompañar perfectamente a unos vaqueros de este tipo. Para completar el conjunto, unas bailarinas o zapatos planos ayudan a mantener el aire informal.

No es necesario que todas las prendas tengan el mismo nivel de protagonismo. Precisamente, el interés de esta combinación reside en permitir que los pantalones concentren la atención mientras el resto del estilismo mantiene una línea sencilla.

Los vaqueros rectos

La fiebre por las siluetas amplias no ha conseguido desplazar por completo a los jeans de pierna recta, un corte que lleva décadas presente en los armarios y que continúa funcionando como una opción especialmente versátil.

Su principal ventaja es precisamente su carácter atemporal. Frente a las tendencias que aparecen y desaparecen con rapidez, el vaquero recto permite construir conjuntos que no dependen tanto de una temporada concreta.

Para acercarlo a la estética de los años setenta, una posibilidad es combinarlo con una blusa boho larga y unas alpargatas o unos zapatos de tacón bajo. El resultado conserva la sencillez del pantalón y añade una referencia evidente a la moda de aquella década.

También los estampados pueden desempeñar un papel importante. Los motivos florales y otros diseños asociados a la estética bohemia permiten trasladar la inspiración setentera al conjunto sin necesidad de recurrir únicamente a pantalones acampanados.

La influencia de Studio 54

Los años 60 también tuvieron una vertiente mucho más sofisticada. El mejor ejemplo puede encontrarse en Studio 54, el legendario local neoyorquino por el que pasaron numerosas celebridades y que terminó convirtiéndose también en un escaparate de tendencias.

Entre las prendas asociadas a aquella estética estaban los pantalones palazzo, caracterizados por su cintura alta y sus piernas extremadamente amplias. Figuras como Bianca Jagger y Cher los incorporaron a estilismos que combinaban comodidad y una marcada vocación glamourosa.

La versión actual de esta tendencia permite trasladar esa estética a los vaqueros. Los modelos de cintura alta y pierna ancha pueden convertirse en una alternativa para quienes buscan un conjunto más elegante sin abandonar el denim.

El regreso de los vaqueros setenteros demuestra así que la inspiración vintage continúa teniendo espacio en la moda actual. Piernas anchas, campanas, patchwork, estampados y blusas bohemias recuperan códigos de hace medio siglo y los trasladan a un verano de 2026 en el que el denim vuelve a reivindicar su capacidad para adaptarse a estilos muy diferentes.