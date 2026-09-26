Quesos Grimalt salva al sector ganadero al asumir toda la leche de Agama e inicia un proceso de expansión

Fue en 1948 cuando se fundó Quesos Grimalt en la localidad de Es Llombards, un llogaret perteneciente al municipio de Santanyí (Mallorca). Puso en marcha la elaboración de quesos artesanos con la leche de vaca recogida en los municipios de la comarca: Felanitx, Porreres, Campos y Manacor, aparte de Santanyí.

Quesos Grimalt (o Formatges Grimalt) ha ido creciendo, manteniendo siempre la producción artesanal del queso y ahora, con la cuarta generación de la familia Grimalt al frente de la empresa, la quesería ha iniciado un proceso de expansión donde el primer paso ha sido asumir toda la leche que antes iba a la desaparecida Agama.

Formatges Grimalt se ha convertido así en un proyecto con gran futuro y en una oportunidad para evitar la desaparición completa del sector de la ganadería vacuna en Mallorca. Tras el cierre de la planta de Agama, perteneciente al Grupo Damm, el 3 de marzo de este año, Quesos Grimalt ha pasado a gestionar alrededor de 5,2 millones de litros de leche anuales procedentes de siete de las nueve explotaciones ganaderas que mantienen actualmente su actividad en la isla.

Hace dos décadas en Mallorca había más de cien explotaciones de ganado vacuno. Hoy apenas quedan nueve vaquerías en toda la isla. Hace sólo unos meses la empresa Quesos Grimalt decidió reestructurarse. Tras más de siete décadas de trayectoria, la compañía acaba de emprender una nueva etapa con la incorporación de nuevos socios para hacer frente al escenario actual. Las nuevas incorporaciones son SAT Son Carbó, la mayor granja de leche de Mallorca, e IGD Asesores, una asesoría familiar que llevaba años trabajando con Son Carbó y que, a raíz de la situación que estaba atravesando el sector, se ha implicado en el proyecto.

Tras el cierre de Agama, las ganaderías han encontrado en Formatges Grimalt una nueva vía de continuidad.

Para conocer al detalle la nueva etapa que ha iniciado Quesos Grimalt entrevistamos al director de la empresa, Pedro Monroig. Destaca que la compañía de Es Llombards afronta ahora un doble reto: reforzar sus propias instalaciones para ampliar la producción y diversificarla con nuevos derivados y convencer al consumidor mallorquín de que el producto lácteo local merece un espacio mayor en su cesta de la compra. «Sin el apoyo de la gente de la isla, no hay futuro para el sector», advierte Monroig.

PREGUNTA.- Al asumir toda la leche que iba a Agama, ahora reciben 5,2 millones de litros al año. ¿Tienen capacidad para procesar toda esta leche?

RESPUESTA.- En esta fábrica tendríamos capacidad para poder procesar toda la leche que recibimos y transformarla en queso, pero actualmente las cifras de mercado muestran que no es viable procesar toda la leche porque no se consume tanto queso mallorquín en Mallorca. Vamos observando un cierto crecimiento desde que van saliendo noticias sobre la nueva etapa de Grimalt. Intentamos tener más apoyo, pero esto no se consigue de un día para otro. Por ello, estamos exportando leche cruda a Valencia.

P.- ¿En el futuro transformarán toda la leche que se produce en Mallorca?

R.- Nuestra idea es que en un futuro a medio o largo plazo toda la leche de Mallorca se pueda transformar y se pueda consumir en Mallorca.

P.- Por ahora, toda la leche va destinada a la producción de queso, pero creo que tienen en marcha la elaboración de más productos.

R.- Actualmente, toda la leche va destinada a la producción de queso y

derivados, como pueda ser el brossat (requesón), que también hacemos aquí. Es una especie de requesón. Dentro de poco vamos a lanzar una línea de leche fresca, que es leche pasteurizada y, evidentemente, no descartamos en un futuro hacer otros derivados lácteos: nata, mantequilla, yogur… No hay ningún orden en concreto, pero se está estudiando que en un futuro se puedan hacer otros derivados lácteos para que en Mallorca pueda haber un poco más de variedad láctea.

P.- Ha dicho que ofrecerán leche fresca.

R.- La leche fresca es lo que estamos a punto de poder lanzar.

P.-¿Y dónde se venderá?

R.- Inicialmente irá a Canal Horeca o directamente a industrias que la transformen en helado o a pastelerías. En un supermercado, es más complicado de sacar. El problema que tenemos ahora es que en la fábrica no tenemos espacio físico para montar una línea de embotellado.

P.- ¿Cuántos tipos de queso elaboran?

R.-En cuanto a curación se refiere, tenemos quesos semicurados, curados y reserva, que sería un queso añejo. De semicurados tenemos cuatro tipos: tenemos el tipo artesano, el tipo semicurado, el tipo reducido en sal y el tipo puntas. Y aparte hacemos quesos frescos en distintos formatos, al vacío, tipo Burgos, queso rallado… O sea, tenemos una extensa gama de productos.

P.- ¿Todos estos tipos de queso que ofrecen se pueden encontrar en los comercios e hipermercados?

R.- Los quesos frescos se encuentran en pequeños comercios y colmados o en supermercados locales. A las grandes superficies llevamos cuñas de queso semicurado y queso artesano. Pero nuestros productos, de una forma u otra, se pueden comprar prácticamente en cualquier sitio.

P.- ¿Cree que el proyecto de Formatges Grimalt puede ayudar a salvar lo que queda de la ganadería vacuna en Mallorca?

R.- A día de hoy somos los únicos compradores de leche cruda y tenemos la intención de que nuestros ganaderos no tengan que preocuparse por ello y puedan seguir vendiéndonos leche durante todo el tiempo que ellos decidan. Yo creo que sí que tenemos el potencial para adquirir toda la leche que se produzca en Mallorca.

P.- ¿Es importante mantener el sector ganadero?

R.- Yo entiendo que sí. Es importante mantener el sector ganadero y es importante conservar el sector primario en Mallorca. Cada vez hay menos sector primario, y es importante conservar lo que queda y más teniendo en cuenta el tema de la insularidad y el sobrecoste de traer productos desde fuera.

P.-¿Y qué proyectos nuevos tienen en marcha?

R.- Lo más importante es aumentar la producción y la venta de queso, que es lo que ya se hace aquí, pero no dejando de explorar nuevas vías. Ahora ya estamos ultimando los últimos detalles para poder vender a una escala medianamente grande la leche fresca, y no descartamos en un futuro poder hacer otros derivados lácteos. Pero queremos hacerlo poco a poco y con buena letra, porque no queremos perder calidad. Grimalt tiene muchos años de nombre detrás, siempre ha hecho productos de alta calidad y no por querer hacer más cosas hemos de perder calidad.

El proceso de producción