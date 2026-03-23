La mayoría de trabajadores de Agama rechaza pasar a otras empresas de Damm y opta por la indemnización

Los trabajadores de Agama, empresa referente de la industria lechera de Mallorca recientemente cerrada, podrán ser recolocados en otras compañías del Grupo Damm o recibir una mayor indemnización. Es, en líneas generales, el contenido del acuerdo que la representación legal de los trabajadores ha logrado para dar una salida a los empleados afectados por el cese de la actividad.

Según han indicado fuentes de Agama conocedoras del acuerdo, este incorpora un plan de acompañamiento social que contempla la posibilidad de recolocación para el 100% de la plantilla en otras empresas vinculadas a Damm.

Para aquellos trabajadores que de forma voluntaria decidan que no desean ser recolocados, el pacto contempla una mejora de las condiciones indemnizatorias.

Según han detallado las citadas fuentes, de los 14 trabajadores de la plantilla, hay cinco que están barajando la posibilidad de pedir ser recolocados en alguna otra empresa que Damm tenga en Mallorca. Los nueve restantes ya han comunicado su intención de salir de la compañía y ser indemnizados.

Desde la representación legal de los trabajadores han valorado de forma positiva el acuerdo al entender que con estas condiciones la empresa se ha visto obligada a admitir que ha hecho las cosas mal.

Fue el pasado 3 de marzo cuando el Grupo Damm comunicó el cierre de Agama a sus trabajadores tras los recortes en la compra de leche anunciados en septiembre.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, comparecerá este martes en el pleno del Parlament para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo y las que se impulsarán ante el cierre de Agama.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural subirá a la tribuna este martes para hablar del cierre de Agama, tres semanas después de que el Grupo Damm comunicara el cese de la actividad a los trabajadores este 2026.

Ante esta situación, la presidenta del Govern acusó hace dos plenos al Grupo Damm de «engañar» a la administración autonómica y a los ganaderos.

«Son mi gente, son mi pueblo, y por eso me hierve la sangra ante el engaño a la administración y a los productores, a quienes Damm le dijo que compraría leche hasta finales de año y finalmente ha adelantado el plazo», manifestó.

Así, aseguró que el Ejecutivo revocará la declaración de interés autonómico solicitada por la multinacional y le exigirá que devuelva una subvención que le fue otorgada de poco más de un millón de euros.