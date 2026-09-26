Tragedia en Mallorca: Muere un hombre de unos 40 años tras sufrir un accidente con un tractor en una finca de Bunyola

Tragedia en Mallorca. Un hombre de unos 40 años ha fallecido este sábado en Bunyola tras sufrir un grave accidente mientras realizaba trabajos de mantenimiento en una finca situada en una zona montañosa y alejada del núcleo urbano del municipio.

El suceso se produjo alrededor de las 10.20 horas, cuando el trabajador se encontraba realizando diferentes labores en la propiedad junto al dueño de la finca. Según las primeras informaciones a las que ha tenido acceso OKBALEARES, durante los trabajos, un elemento metálico habría golpeado al hombre en la cabeza.

Instantes después, y por causas que todavía se investigan, el tractor con el que estaban realizando las tareas habría perdido la estabilidad al encontrarse en una zona con desnivel y habría comenzado a desplazarse hacia atrás. El vehículo terminó cayendo sobre el trabajador, que sufrió heridas de extrema gravedad. A consecuencia del accidente, el hombre falleció en el mismo lugar de los hechos.

Tras recibir el aviso, se puso en marcha un amplio dispositivo de emergencias en Bunyola. Hasta la finca se desplazaron una ambulancia medicalizada del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU-061), diferentes unidades de los servicios sanitarios, así como efectivos de la Policía Local de Bunyola y de la Guardia Civil.

A pesar de la rápida llegada de los equipos de emergencia, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarlo porque las lesiones que presentaba el trabajador eran incompatibles con la vida y confirmaron su fallecimiento en el lugar. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar qué provocó que el tractor terminara cayendo sobre el hombre.

Las primeras pesquisas apuntan a que podría tratarse de un accidente laboral, aunque será la investigación la que determine las causas concretas del suceso.