Carlos Sainz sospecha de la FIA: «¿La sanción? Fue muy extraño cómo se organizó todo…»

Carlos Sainz ha vuelto a puntuar. El piloto español, lejos de venirse abajo por la sanción, supo resistir a un comienzo duro en Bakú y terminó llevándose un puntazo de oro tras un buen adelantamiento a Nico Hülkenberg al final de la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán después de la oleada de accidentes y abandonos.

«Ha sido una carrera complicada desde el inicio. La verdad es que estoy afectado por la penalización de ayer. Fue muy extraño cómo se organizó todo y cómo se me puso en el documento de la FIA. Interesante que me la aplicasen de esa manera. Estaba disgustado», comenzó Sainz, criticando el injusto castigo tras la clasificación que le descendió de la novena a la decimocuarta posición en la parrilla de este sábado.

También analizó la prueba: «En la primera parte no ha sido fácil. Hemos tenido muchos problemas de neumático. La carrera nos ha dado una oportunidad y la he cogido con las dos manos. Hemos podido hacer dos o tres adelantamientos importantes y nos han permitido puntuar».

E hizo balance del fin de semana, con un recado a Williams de cara a lo que está por venir en el Mundial de Fórmula 1 2026: «Un punto y una Q3 que hacía muchas carreras que no conseguíamos. Como equipo, tenemos que ser conscientes de que es muy poco en comparación con lo que prometimos y a lo que queremos llegar. De aquí a final de año va a ser difícil puntuar. Un circuito como Malasia, vais a ver que nos va a seguir costando. A partir de ahí, intentar demostrar buena recuperación durante la temporada y apretar al máximo para el año que viene.