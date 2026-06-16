La llaman la ‘Bañera de los Dioses’ y es una de las piscinas naturales más grandes de Europa: 80 metros, rodeada de naturaleza y con cine flotante en Sevilla

Cuando llega el verano en Sevilla, y otras ciudades de Andalucía, hace falta mirar mucho el termómetro para darse cuenta de que el calor aprieta desde primera hora, así que a medida que avanzan los días, muchos empiezan a darle vueltas a la idea de escapar aunque sea un par de días o un fin de semana y uno de los destinos más recomendados es la Piscina de Amurjo que es una de las mayores piscinas naturales de Europa.

Aunque la zona de Sevilla es de interior y no tiene playas, sí que cuenta con varias bastante cerca pero claro, basta llegar por ejemplo a la playa de Matalascañas o a la de Mazagón para darse cuenta que enseguida se llena de gente y lo mismo ocurre con zonas andaluzas de costa. Es entonces cuando cobran protagonismo las piscinas naturales como la mencionada de Amurjo, en el Parque Natural Cazorla, Segura y las Vilas que es también conocida como «Bañera de los Dioses», un sitio que sorprende sobre todo cuando lo ves en persona, porque no es la típica zona de baño que uno tiene en mente.

Una de las piscinas naturales más grandes de Europa

La Piscina de Amurjo está en Orcera, en plena Sierra de Segura, dentro de un entorno bastante cuidado y alejado de todo el ruido habitual del verano. Nada más llegar, lo primero que llama la atención es el tamaño ya que son más de 80 metros de largo, algo poco habitual en este tipo de piscinas naturales, y eso hace que incluso en días con bastante gente no se tenga esa sensación de agobio constante.

Pero más allá de lo grande que es, lo que realmente cambia la experiencia es dónde está. No tiene edificios alrededor ni paseo marítimo, sólo pinos, montaña y el agua que baja de la sierra, bastante más fría de lo que uno espera. Y eso, con el calor que suele hacer fuera, se agradece bastante. Además, el entorno invita a quedarse más tiempo del previsto. No es raro que alguien vaya con la idea de pasar un par de horas y acabe echando el día entero entre el agua, la sombra de los árboles y algún descanso improvisado.

Dónde está y cómo llegar desde Sevilla

No es un destino cercano. Desde Sevilla por ejemplo hasta Orcera hay unos 300 kilómetros, lo que se traduce en un viaje de entre tres horas y media y cuatro horas por carretera. Precisamente por eso, no es una excursión de ida y vuelta en el día, sino más bien un plan para fin de semana. Pero dependerá desde donde vengas y por otro lado, también es cierto que la zona invita a quedarse, a moverse sin prisas y a aprovechar todo lo que ofrece la Sierra de Segura ya que no sólo tiene esa piscina natural de la que todo el mundo habla sino que también tiene senderos o miradores.

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Mucho más que un lugar para bañarse

Y es que toda la zona forma parte del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, uno de los espacios naturales más impresionantes del sur de España. Aquí se pueden hacer rutas de senderismo entre pinares, parar en miradores naturales o recorrer pequeños pueblos serranos con bastante encanto. Es el típico sitio donde el plan no se cierra en una sola actividad.

También hay opciones más tranquilas, como simplemente pasear por los alrededores o sentarse en alguna zona con vistas y dejar que pase la tarde sin prisas, algo que en verano no siempre es fácil de encontrar. Además, la gastronomía también suma. La zona es conocida por sus carnes de monte, embutidos tradicionales y el aceite de oliva virgen extra, así que la escapada suele completarse también en la mesa. Es fácil encontrar bares y restaurantes donde comer bien sin necesidad de planificar demasiado.

Cine flotante y actividades nocturnas

Uno de los detalles que más ha llamado la atención en los últimos años es la incorporación de actividades culturales dentro de la propia piscina. Durante el verano se celebra Aquasión, un evento que transforma este espacio natural en un escenario al aire libre. Lo más llamativo es el cine flotante, donde se pueden ver películas directamente desde el agua, una experiencia que no es precisamente habitual.

La imagen es bastante curiosa con gente dentro de la piscina, flotando o apoyada en colchonetas, viendo una película en plena noche, con la montaña alrededor. No es algo que se vea todos los días sino que a esto se suman conciertos, espectáculos y actividades pensadas para distintos públicos, lo que convierte la visita en algo más completo que un simple día de baño. Incluso quienes ya conocen la zona suelen volver precisamente por este tipo de propuestas.