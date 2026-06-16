Alejandra Rubio lo confirma: la carrera que terminará estudiando por petición de su padre

Alejandra Rubio sigue disfrutando de su aventura como escritora tras la publicación de la novela Si decido arriesgarme, de la que sigue volcada en su promoción. Málaga, la tierra de su familia, ha sido el último lugar al que ha acudido a firmar a sus lectores y hablar con la prensa. Aunque desde que anunció su segundo embarazo decidió retirarse de la televisión y centrarse en su faceta como escritora, durante una entrevista ha dejado caer que su vinculación con los medios de comunicación no ha terminado, por lo que está pensando en estudiar una carrera. Se trata de un objetivo que tiene para largo plazo, puesto que con su embarazo parece imposible que pueda plantearse volver a estudiar con la atención que eso requiere.

Tal y como ha contado en sus redes sociales, la editorial estaría muy contenta con la repercusión y los resultados de esta novela, por lo que ya estaría incluso pensando en ideas para una segunda novela, cumpliendo así su sueño de ser escritora. Se trata de algo que persigue desde que era niña, puesto que siempre ha dejado claro que es una lectora empedernida. Pero, como buena Campos que es, el mundo de la televisión y la prensa rosa siempre estará ahí, por eso no parece descartar un regreso en un futuro como colaboradora, actividad que ejercía hasta hace bien poco en programas como Vamos a ver y El Tiempo Justo.

Por si decidiese regresar —algo que todos damos por seguro— Alejandro Rubio, su padre y ex de Terelu Campos, ya le ha pedido que estudie una carrera, tal y como ella misma ha desvelado: «Hace poco me dijo ‘Alejandra, yo creo que ya has hecho lo que te gustaba, has estudiado tu carrera de Arte Dramático, creo que es hora de que estudies Periodismo».

Aunque la joven no se ha negado, sí que le ha dejado claro al empresario, que ahora mismo no es el momento. «Sí, pero es que voy a tener una hija ahora, ¿vale?», fue su respuesta como madre entregada. Reconoce, eso sí, que ya se ha informado, aunque lo que se ha encontrado no es lo que esperaba: «Es que no voy a poder ir presencial, porque me piden un ochenta por ciento de asistencia. Entonces es imposible». En tal caso, Alejandra podría estudiar en la UNED, que está especializada en la educación a distancia, a la que otra ‘nepobaby’ como Isa Pantoja ya ha recurrido para continuar con sus estudios.

Pese a todo, la nieta de María Teresa Campos sí que estaría dispuesta a seguir los pasos de su abuela y estudiar Periodismo, algo que quiere hacer para poder callar bocas por trabajar en medios de comunicación sin tener dicha carrera. «Entonces tiene que llegar el momento en el que ceda y diga: ‘Pues mira, sí, soy periodista, perdona’. En algún momento pasará», aseguraba ante la cámara de la cadena de televisión 101 Andalucía.

No, Alejandra Rubio no está robando el trabajo a ningún periodista

Lo cierto es que personajes como ella no son contratados como periodistas, aunque sea la forma fácil de criticarles. Nombres como Kiko Matamoros, Belén Esteban, Gloria Camila Ortega, Irene Rosales y otros muchos famosos están en platós de televisión para opinar, pero en la mayoría de las ocasiones para hablar de sus propias familias.

Es por eso que Alejandra Rubio no está robando el sitio a ningún periodista; en todo caso, se lo podría estar robando a uno de sus familiares, teniendo que disputarse el hueco en los últimos años con su propia madre, su tía Carmen Borrego y hasta con su primo José María Almoguera.

La función de Alejandra en los programas era, la mayoría de las veces, ser portavoz de su familia o hablar de sus polémicas, pero ella siempre ha preferido evitar muchos temas o incluso ‘traicionar’ a sus compañeros y ha preferido hacer una exclusiva de muchos ceros en revistas o en programas de la competencia.

Por lo tanto, el problema de Alejandra no es ser periodista; nadie lo espera de ella, pero sí que debe aceptar el papel para el que es contratada en televisión, algo que sí han sabido aceptar personajes como Isa Pantoja, que durante años no ha dejado de colaborar en programas para hablar de la familia Pantoja.