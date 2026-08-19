Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 19 de agosto: Pía se enfrenta a Tomasa y le pregunta sobre Petra
Capítulo 887 de 'La Promesa'
Avance de 'La Promesa' de hoy, 18 de agosto: Ángela pide a Máximo que se marche de palacio
La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 18 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 886 de La Promesa. De esta manera tan concreta, han observado cómo Jacobo se contiene en el último momento y no golpea a Adriano. Este cuenta a Martina lo ocurrido y los enamorados se sienten perdidos. ¡No saben qué hacer! Manuel trata de convencer a Julieta de que no se marche de palacio, y le recuerda el pacto de afrontar juntos las dificultades.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo la joven tiene miedo de que Ciro utilice su amor para hundirlo. Curro, por su parte, trata de que Ángela acepte el reconocimiento de Máximo, pero ella se niega. Y es que prefiere lidiar con un escándalo antes que deber nada a un padre que la repudia. Julio encarga a Simona y Candela un postre dificilísimo y con poco tiempo, y lo hace solamente para fastidiar. Samuel asegura a Carlo que el beso con María Fernández fue un impulso y que ella se apartó, pero Carlo no le cree. Manuel pretende mandar a Ciro unos días fuera para que Julieta descanse de él.
¿Qué sucede en el capítulo 887 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 19 de agosto?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Máximo acepta marcharse de palacio y dejar a Ángela en paz, sin rencores. Ciro informa a Julieta de que se va de viaje unos días y quiere que lo acompañe. Pía se enfrenta a Tomasa y le pregunta qué le está haciendo a Petra.
Ella se niega a responder. Adriano y Martina no tienen ni la menor idea de cómo proceder con Jacobo, pero llegan a la conclusión de que en el corazón no se manda. ¡No deben buscar excusas! La guerra de Julio contra las cocineras sigue su curso, mientras que Samuel advierte a María de que Carlo está al tanto del beso y le insiste en que debe hablar con él para arreglarlo.
Martina finge ante Ciro que Julieta se encuentra muy mal. Es por eso que él decide marcharse al día siguiente sin ella para que pueda descansar. Lorenzo y Leocadia preguntan a Jacobo por su distanciamiento con Martina y Adriano, pero él no suelta prenda. Máximo confirma a los señores que se marchará y Leocadia se lo reprocha con dureza. Es más, le acusa de huir y de no haber hecho ningún esfuerzo por su hija. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
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