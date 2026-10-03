Cuándo serían las próximas elecciones generales si Sánchez las convoca: calendario de las fechas y plazos posibles

Pedro Sánchez anunció que se tomaría el fin de semana para decidir si disuelve las Cortes y convoca elecciones generales en los próximos días; este anuncio llega luego de que el Congreso de los Diputados tumbara los dos decretos de viviendas impulsados por el Gobierno.

Si en los próximos días el presidente decide adelantar las elecciones luego de deliberar con el Consejo de Ministros, como indica el artículo 115 de la Constitución. El calendario estará regido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Según se establece, los comicios se deben celebrar el día 54 después de disolverse las Cortes y posterior publicación del decreto convocatorio en el Boletín Oficial del Estado. (BOE).

Una de las fechas tentativas para que se abran los colegios electorales y se elija un nuevo Gobierno de España sería el domingo 29 de noviembre; hasta los momentos, este día se maneja como la primera posibilidad. Para ello, Sánchez debería anunciar que habrá elecciones el próximo lunes y, posteriormente, el BOE publicaría la convocatoria el martes 6 de octubre. Cualquier demora en la publicación del decreto retrasaría la fecha de los comicios.

Otras fechas que se contemplan son si el presidente anuncia el 12 de octubre; se publicaría en el BOE el 13; las elecciones se realizarían el domingo 6 de diciembre. Si se retrasa el anuncio al 26 de octubre, se votaría antes de Nochebuena, el 20 de diciembre, y si el decreto se publica el 2 de noviembre, las comisiones serían el 27 de diciembre.

Luego de la convocatoria, se llevaría a cabo el comienzo del procedimiento electoral, donde los partidos deben presentar a sus candidatos y anuncian sus listas; además, se establecerán las fechas de la campaña electoral, como el día de reflexión. Por ejemplo, si las elecciones se llevan a cabo el 29 de noviembre, la presentación de las candidaturas estaría prevista entre el 21 y el 26 de octubre, la campaña duraría un mes y el día de reflexión sería el 28 de noviembre.

Además, la ley establece cada uno de los plazos y procedimientos para la constitución de las nuevas Cortes tras el resultado electoral. El Congreso elegido por los españoles será convocado 25 días después de la celebración de los comicios.

En estos momentos no hay una fecha oficial y todo queda en manos del presidente del Gobierno, que en septiembre, durante una locución, expresó su intención de convocar elecciones tras agotar la legislatura en el 2027, pero luego de que el Congreso de los Diputados tumbara los decretos de vivienda, los planes de Sánchez han cambiado.