Puente intentando animar a Sánchez lo hunde más: divulga una viñeta reconociendo que el presidente está ko

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está noqueado. Intentando animar a su líder en su fin de semana de reflexión para convocar elecciones generales, el socialista lo ha hundido más en sus redes sociales.

Puente ha divulgado esta sábado una viñeta que caricatura en cuatro secuencias a Sánchez. En la primera de ellas, se identifica al presidente del Gobierno tirado en el suelo, y en las tres siguientes, refleja las fases de cómo va recuperando la compostura.

«Sep, así es, lo va a volver a hacer», culmina la última de las imágenes, dando por hecho que no es la primera vez que el presidente del Gobierno ha sido tumbado.

La viñeta la ha acompañado con un mensaje en inglés «Light will always overcome darkness», que significa: «La luz siempre vencerá a la oscuridad».

Light will always overcome darkness. pic.twitter.com/9hVGAP2j7p — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 3, 2026

La mayoría del círculo de confianza de Sánchez, entre los que se encuentra Puente, le ha aconsejado convocar elecciones generales a fin de no desgastar al Gobierno tras la negativa de Junts a apoyar los decretos de vivienda. La fecha que Moncloa estaría valorando sería el 29 de noviembre.

Las encuestas que se manejan en el entorno del presidente sitúan al PSOE por encima de los 110 escaños. Son menos que los 121 diputados de 2023, pero en el núcleo duro las consideran suficientes para tener opciones. A ese diagnóstico se ha sumado Iván Redondo, ex jefe de Gabinete de Sánchez, que le ha trasladado que el PSOE tiene, como mínimo, posibilidades de superar al PP.