Nueve policías heridos tras los disturbios de grupos radicales de izquierda frente al Palacio de las Artes en Valencia

Nueve agentes de la Policía Nacional resultaron heridos en Valencia tras los disturbios generados por grupos radicales de izquierda frente al Palacio de las Artes, donde se celebraba un congreso inmobiliario. Uno de los efectivos heridos es el jefe de la UIP por parar una valla con el brazo.

Grupos radicales de izquierda salieron a la calle en Valencia para protestar por la situación de la vivienda. Tras finalizar la protesta, los manifestantes rodearon el cordón policial que custodiaba las inmediaciones y el acceso del Palacio de las Artes. Varios manifestantes derribaron las vallas y arrojaron varios objetos, agrediendo a varios agentes de la Policía Nacional. 60 radicales han entrado al Congreso Inmobiliario celebrado en el recinto. Las unidades antidisturbios intervinieron con lanzamientos de pelotas de goma, botes de humo lacrimógeno y procedieron a la detención de un individuo.

La Policía Nacional, tras responder, logró restablecer el orden y disolver la manifestación y mantiene un dispositivo en las inmediaciones del Palacio para evitar incidentes nuevamente.

La manifestación fue convocada en Valencia por cuatro colectivos: Sindicato de Inquilinas de Valencia, el Sindicat d’Habitatge de Valencia, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la coordinadora de asambleas de barrios Entrebarris. Entre los manifestantes estuvo el diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, Juan Bordera Romá, a quien se le vio con un chaleco naranja del Sindicat de Llogateres de València.

En horas de la tarde, 200 personas de grupos de izquierdas convocadas a través de grupos de Telegram están rodeando la plaza del Ayuntamiento de Valencia con intención de acampar. Fuentes próximas a la Delegación del Gobierno dicen a OKDIARIO que creen que los grupos de izquierdas acamparán hasta el lunes, ya que coincide con la visita del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien recibirá la Medalla de Honor de la ciudad de Valencia, concedida por el Ayuntamiento en el marco de la celebración del Día de la Comunidad Valenciana el próximo 9 de octubre.

Sindicatos policiales hartos de la violencia contra los agentes

Sindicatos de la Policía Nacional, tras resultar heridos diez agentes que cumplen su obligación, denuncian la escalada de violencia en Valencia y exigen «recuperar el principio de autoridad». A través de un comunicado, SUP y JUPOL defienden el derecho fundamental a la reunión y la manifestación y consideran que la policía está para garantizar la seguridad para que los ciudadanos puedan ejercer derecho con libertad, pero denuncian que una reivindicación no se puede convertir en un factor de violencia.

Desde SUP han advertido «la necesidad de anticiparse» a la actuación de grupos antisistemas y radicales que aprovechan las protestas y movilizaciones para tensionar y provocar disturbios donde resultan heridos agentes como ciudadanos. Piden una planificación en la prevención e identificación para aislar a individuos violentos con el objetivo de proteger a los manifestantes pacíficos como a los mismos agentes policiales.

Además, dejan claro que los policías «no somos el enemigo», agregan que son los que protegen los derechos y libertades de todos, «incluidos los de quienes se manifiestan y discrepan». Por otro lado, reiteran sus exigencias al Gobierno de dejar aplazar las reivindicaciones esenciales de miles de agentes de la Policía Nacional de reconocer como profesión de riesgo, ya que aseguran que trabajan expuestos a agresiones.