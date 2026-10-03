La leyenda está de vuelta: Saúl Craviotto regresa al piragüismo y mira a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Saúl Craviotto está de vuelta. Después de dos sabáticos, el olímpico español volverá a subirse a la piragua para unirse de nuevo al equipo de Miguel García en Trasona y volver a hacer equipo con Marcus Cooper, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade. Una fantástica noticia para el deporte de nuestro país, que recupera a uno de sus referentes del olímpico español.

Aunque aún se desconoce cuál será su próximo objetivo, Craviotto podría tener la mirada en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En la memoria de muchos aún está su medalla de bronce lograda en Vaires-sur-Marne en agosto de 2024. Desde aquella despedida, Saúl quiso disfrutar más tiempo rodeado de su familia y aparcar su carrera, que cuenta con éxitos como sus seis medallas olímpicas, conseguidas a lo largo de cinco ediciones de los Juegos.

Sin embargo, su relación con el piragüismo va mucho más allá de los resultados. Después de tantos años dedicados a la competición, Craviotto mantiene un vínculo especial con una disciplina que ha acompañado distintas etapas de su vida. De hecho, hasta grabó un documental de su viaje a Groenlandia. A sus 42 años, Craviotto quiere seguir remando.

Craviotto no se pone límites

Desde sus primeros pasos en el mundo del kayak hasta convertirse en una figura reconocida internacionalmente, el deportista ha demostrado una enorme capacidad de adaptación. Su experiencia, disciplina y mentalidad competitiva le han permitido mantenerse durante años entre los nombres destacados de esta especialidad.

El futuro deportivo del piragüista continúa generando expectación, especialmente ante la posibilidad de prolongar su trayectoria hasta el siguiente ciclo olímpico, con Los Ángeles 2028 en el horizonte, según Marca. Aunque sus primeros pasos serán adaptarse de nuevo a la dinámica de equipo de cara al próximo verano, concretamente a finales de agosto de 2027 en los Mundiales de Szeged, Hungría. Su regreso a la actualidad de la piragua vuelve a poner de manifiesto que su historia deportiva sigue teniendo capítulos por escribir. Una trayectoria que, independientemente de cuándo llegue el momento de despedirse de la élite, ya ocupa un lugar destacado en la historia del deporte español.