Marlaska blinda la Puerta del Sol con 500 agentes de Policía para evitar enfrentamientos entre grupos radicales

La Policía Nacional ha disparado pelotas de goma contra los manifestantes que este sábado se concentraron para protestar contra la acampada en la Puerta del Sol y a favor de la vivienda «social y nacional». Los agentes han detenido a tres manifestantes que intentaban acceder a la acampada de Sol. La protesta fue organizada por la plataforma Indignados por España y se había convocado en Cibeles, frente al Banco de España, y estaba apoyada por grupos como Núcleo Nacional y Democracia Nacional.

La Policía Nacional ha blindado la Puerta del Sol con un dispositivo de 500 agentes durante la tarde de este sábado a causa de la protesta organizada contra la acampada organizada por el Sindicato de Inquilinas. Al mismo tiempo, en Sol, un grupo se manifestaba en apoyo a la acampada. Un cordón policial ha impedido que los manifestantes de ambos grupos se encontraran.

Los agentes de Policía han disuelto la concentración ante la baja afluencia, unos 400 según Delegación de Gobierno, y han realizado registros a varios de los manifestantes que intentaban llegar hasta Sol, donde se encuentra la acampada. En un momento de tensión con los manifestantes, la Policía realizó varios disparos con pelotas de goma para disolver y alejar a las personas que intentaban llegar a Sol.

La protesta ha estado apoyada por grupos como Núcleo Nacional y Democracia Nacional. La intención inicial de los convocantes era llegar a Sol y concentrarse en el número 21 de la calle Alcalá. Finalmente cambiaron la ubicación al Banco de España, donde empezaron a llegar a las 19:30 horas de la tarde del sábado.

Ambas concentraciones se producen el mismo día en que se han celebrado manifestaciones por la crisis de la vivienda en unas 50 localidades de España, convocadas en Madrid por el Sindicato de Inquilinas con el apoyo de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

Las movilizaciones llegan un día después de que el Congreso tumbase los decretazos de vivienda del Ejecutivo. El varapalo en el Congreso ha supuesto que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se tomara el fin de semana para reflexionar si convocar elecciones o seguir con sus planes de agotar la legislatura.