Quién es Paula Martínez, el nuevo fichaje de ‘El Chiringuito’: su edad y de dónde es

El equipo de El Chiringuito, popular programa de deportes presentado por Josep Prederol, ha regresado tras el parón de verano. Con muchas novedades e integrándose a un nuevo grupo de comunicación, el formato se ha despedido de la familia de Atresmedia y se ha unido a Mediaset España. De esta manera, el pasado lunes, 17 de agosto, el equipo de colaboradores y periodistas regresó para abordar la actualidad deportiva en horario prime time. Un comienzo que nos presentó a Paula Martínez. Y es que la comunicadora es la nueva encargada de dar voz a los comentarios de los espectadores en redes sociales.

Ana Garcés ha sido la encargada de estar frente al ordenador durante las últimas temporadas. Pero, ahora, Paula Martínez ha tomado su relevo. Ahora bien, ¿quién es esta nueva colaboradora del programa? Con una vida bastante discreta, se sabe que la periodista nació en 1995 en La Línea de la Concepción, Cádiz. Siempre sintió una profunda conexión con el mundo de la información y la actualidad, motivo que la impulsó a estudiar Periodismo en Madrid.

El lado más profesional de Paula Martínez

Tal y como se ha podido saber, estudió en la Universidad Carlos III. Así pues, una vez graduada, realizó un máster en Periodismo Deportivo en la Universidad Villanueva. Una formación que le abriría las puertas a trabajar en el programa que tanto ansiaba. Y es que, aunque apenas está dando sus primeros pasos en esta profesión, casi toda su vida profesional ha estado vinculada a El Chiringuito.

Durante siete años, ha trabajado como colaboradora de Jugones, formato de La Sexta. Durante mucho tiempo, Paula Martínez era la encargada de conectar desde la redacción para aportar información de actualidad a los directos o hablar de temas relacionados con fichajes o últimas horas. Así pues, debido a la marcha de Josep Prederol y su equipo de Atresmedia, Jugones concluyó su emisión de manera definitiva. Un adiós del que quiso hablar en sus redes sociales.

«Me cuesta mucho asimilar que no voy a trabajar más con este equipo, de corazón, el mejor equipo posible. Me llevo amigos de verdad y compañeros a los que admiro. Siempre he tenido una mano tendida en los días malos», escribió en una publicación de Instagram. «Hay algo que enorgullece al mismo nivel que duele: Jugones muere siendo líder, gustando, con identidad, siendo reconocible. Eso nunca nos lo podrá quitar nadie», agrega. Pero, su capítulo como periodista deportiva no acaba aquí. Pues, ahora, continúan en Energy y en Cuatro.

El lado más personal de Paula Martínez

Paula Martínez siempre se ha mostrado como una chica muy reservada con su vida privada. Por lo tanto, son muy pocos los detalles que se saben de ella. En el lado más personal, se desconoce si su corazón se encuentra ocupado o no. Pero, en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 10.000 seguidores, no da presencia de ello. Así pues, como amante del verano y su trabajo, casi todo el contenido que sube es relacionado con momentos que marcan sus días.